Контрабанда лісу стала кримінальним злочином

З 1 січня в Україні набув чинності закон, який вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

Згідно з законом, який Верховна Рада прийняла восени 2018 року, переміщення через кордон необроблених лісоматеріалів поза митним контролем або приховування від митного контролю тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Контрабанда, яка здійснюється повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища і повноважень тягне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна, якщо це протиправне діяння здійснюється організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, то покарання буде становити 10-12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу.

Також посилюється відповідальність за незаконне вирубування лісу.

Так, незаконне вирубування, що спричинило істотну шкоду (таким пропонується вважати розмір шкоди, що перевищує понад 2 тис. разів неоподатковуваний мінімум доходів), транспортування, зберігання і збут незаконно добутої деревини тягне за собою штраф у розмірі 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Такі ж дії на території заповідників або природно-заповідного фонду караються штрафом в 1,5-2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів або позбавленням волі на 3-5 років, такі ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тягнуть за собою позбавлення волі на 5-7 років з конфіскацією майна.

Тяжкими пропонується вважати наслідки, які більш ніж в 5 тис. разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів.

Нагадаємо, в липні президент Петро Порошенко ветував прийнятий Верховною Радою законопроект №5495, яким вона обмежила річний обсяг заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, а також запровадила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу. У Порошенка пояснили, що він підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, однак проти порушення умов ЗВТ з ЄС.

У вересні Верховна рада України підтримала раніше ветований законопроект з пропозиціями президента Петра Порошенка, якими скасовується мораторій на експорт лісу-кругляка.