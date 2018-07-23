У Порошенка пояснили вето на закон про контрабанду лісу

Президент підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього

Президент України Петро Порошенко підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, однак проти лобістських схем, які порушують умови ЗВТ з ЄС.

"Президент України повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Але не підтримує лобістські схеми, які потрапили в закон між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі", - заявили в АП, пише "Українська правда".

У Порошенка уточнили, що він підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього.

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Нагадаємо, що Петро Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на час дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.