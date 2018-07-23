У Порошенка пояснили вето на закон про контрабанду лісу
"Президент України повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Але не підтримує лобістські схеми, які потрапили в закон між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі", - заявили в АП, пише "Українська правда".
У Порошенка уточнили, що він підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього.
Читайте також: Україна експортує до ЄС незаконну деревину для постачальників Ikea і H&M, – дослідники
Нагадаємо, що Петро Порошенко ветував закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на час дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії