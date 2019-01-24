Минулого року Україна продала на майже 20% більше електроенергії за кордон
Зазначається, що найбільше Україна збільшила продаж електрики до Польщі - на 57,6% - до 1,42 мільярда кіловат-годин. Постачання електроенергії до Угорщини, Словаччини та Румунії зросло близько на 21%. До Росії та Білорусі Україна електроенергію не продавала, водночас імпортувала звідти близько 32 мільйонів кіловат-годин електроенергії, повідомляє "Громадське".
Зазначимо, що торгівля електроенергією з країнами ЄС наразі ускладняється тим, що Україна не має достатньо потужних міждержавних електромагістралей. Водночас з Росією та Білоруссю Україна знаходиться у спільній енергетичній системі.
Нагадаємо, що вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.
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