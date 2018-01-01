На Київщині знайшли мертвою юристку Ноздровську
"У боротьбі за правду загинула Ірина Ноздоровська", - написав Ковальчук у Facebook
Глава профспілки МВС Ілля Ківа в коментарі "112 Україна" уточнив, що тіло Ноздровської виявили правоохоронці в одній з річок в Київській області. За попередніми даними, її скинули з моста в річку.
Близькі Ірини Ноздровскої повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району. Юрист вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Через два роки після ДТП Ірина змогла домогтися покарання для Россошанського - наприкінці травня 2017 року суд засудив його до 7 років позбавлення волі. Однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.
Нагадаємо, 1 квітня в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії "Свобода".
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