"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на 10%

У порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз".

"Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.

Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Як повідомлялося, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України із впровадженням механізму розширеного фінансування (EFF) загальним обсягом $17,5 млрд терміном на чотири роки. Перший транш у $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий ($1,7 млрд) у серпні 2015 року, третій ($1 млрд) у вересні 2016 року, четвертий ($1 млрд) у квітні 2017 року.

Наразі очікується, що п'ятий і шостий транші Україна отримає впродовж нинішнього року, якщо виконає умови МВФ, серед яких - створення антикорупційного суду та запровадження ринкових цін на газ для населення.

Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.