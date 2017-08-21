Охоронця Димінського заарештували на два місяці

Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Петра Димінського за підозрою у причетності до аварії, під час якої загинула молода жінка.

Андрія Борща – охоронця місцевого бізнесмена, співвласника телеканалу ZІК та почесного президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського заарештували на два місяці без можливості внесення застави, повідомляє "5 канал".

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.