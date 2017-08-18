Mercedes Димінського потрапив у ДТП на Львівщині: загинула молода жінка, - ФОТО

Автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка.

ДТП трапилася на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel, за кермом якого була 26-річна мешканка села Ямельня, повертав чи виїжджав з села на трасу, коли в неї врізався Mercedes S-класу. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Ймовірно, за кермом був сам бізнесмен, однак ця інформація потребує офіційних підтверджень, повідомляє Zaxid.net.

У поліції виданню підтвердили загибель жінки.

"Виклик у Яворівський відділ поліції надійшов о 15:15. Слідчі та поліція зараз з’ясовують усі обставини на місці, це все, що наразі відомо", – розповіла представниця прес-служби поліції Львівської області Іванна Кутнів.

На місці ДТП виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S-класу з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.



Фото: zaxid.net

Mercedes з держномером АС0277ВР, за кермом якого часто бачать Петра Димінського

Як повідомили ZAXID.NET очевидці ДТП, Петро Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом Mercedes.



Фото: zaxid.net

Встановити особисту причетність Димінського до ДТП можна було б переглянувши записи відеокамер, розташованих на виїзді зі Львова, а також опитавши безпосередніх свідків ДТП.

У виданні ZAXID.NET пишуть, що кортеж Петра Димінського щодня їздить цією дорогою з центру Львова, де поруч з Львівською облрадою розташований офіс бізнесмена, до його резиденції на території Яворівського полігону.

Нагадаємо, що Петро Димінський володіє медіа-холдингом ZIK і футбольним клубом "Карпати". Нещодавно, львівський бізнесмен вийшов з групи WOG, продавши свою частку акцій партнерам.