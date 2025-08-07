Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В росії загинув депутат, пов’язаний із військово-промисловим комплексом

07 серпня 2025, 19:36
В росії загинув депутат, пов’язаний із військово-промисловим комплексом
Фото: CarBuzz
Він розбився в елітному авто Porsche.

У Володимирській області рф внаслідок ДТП загинув депутат Михайло Максюков - голова найбільшого в країні підприємства з виробництва броньованого скла для потреб військової та оборонної промисловості. 

Про це повідомляють російські ЗМІ у четвер, 7 серпня.

Автомобіль Porsche, за кермом якого був Максюков, виїхав на зустрічну смугу траси і на високій швидкості зіткнувся з вантажівкою неподалік села Бабине. Від отриманих травм 44-річний депутат загинув на місці, водія вантажівки госпіталізували. Максюков прямував із міста Гусь-Хрустальний до Володимира.

Причини аварії поки що не озвучені, але за попередньою версією, водій міг не впоратися з керуванням. Інформацію про загибель депутата підтвердив губернатор регіону Олександр Авдєєв.

Максюков очолював компанію "Магістраль", тісно пов’язану з російським військово-промисловим комплексом. Підприємство брало участь у розробці та оснащенні броньованим склом таких проєктів, як "Тайфун", "Кортеж", "Тигр", "Платформа", "Постріл" та інших, що активно використовуються в армії рф. 

Загиблий також був депутатом Законодавчих зборів Володимирської області.

 
