В Афганістані вибухнув автобус з депортованими громадянами – CNN

Повідомляють про 76 загиблих

В Афганістані сталася масштабна трагедія - автобус із депортованими з Ірану людьми потрапив у катастрофу й загорівся. Загинуло кілька десятків пасажирів.

Автобус, що перевозив афганських громадян, нещодавно депортованих з Ірану, потрапив у ДТП на трасі поблизу міста Герат, після чого загорівся. За офіційними даними місцевої влади, загинули щонайменше 76 людей, серед них – 17 дітей.

За словами речника губернатора Герата муфтія Мохаммеда Юсуфа Саїді, автобус виїхав з прикордонного міста Іслам-Кала та прямував до Кабула, коли сталося зіткнення. Відео й фото з місця трагедії показують повністю охоплений вогнем транспортний засіб, від якого залишився лише обгорілий каркас.

Згідно із заявою, опублікованою офіційними особами провінції Герат, багато жертв, ймовірно, були жінками та дітьми, але вони отримали такі «сильні опіки, що їхню стать неможливо визначити». Всі обгорілі тіла пасажирів були доставлені до місцевої лікарні.

У заяві додається, що автобус також міг врізатися у вантажівку, яка перевозила бочки з паливом.

Катастрофа сталася на тлі хвилі примусових депортацій афганців з Ірану. Тегеран посилив виселення мігрантів, звинувачуючи їх у співпраці з Ізраїлем після останнього загострення на Близькому Сході.

За даними ООН, лише за кілька тижнів після завершення конфлікту Ірану з Ізраїлем у червні понад півмільйона афганців були вигнані з країни - і це може стати одним із найбільших масових переміщень населення за останнє десятиліття.

Міжнародні організації та правозахисники вже висловили стурбованість як масштабом депортацій, так і умовами, в яких опинилися афганські родини після повернення.