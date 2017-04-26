Димінський продав свою частку у WOG

Його акції розділили інші власники

Львівський бізнесмен Петро Димінський вийшов з групи WOG, продавши свою частку акцій партнерам.

Відповідну інформацію повідомив гендиректор і партнер WOG Сергій Корецький, інформує LIGA.net.

"Петро Петрович Димінський наприкінці минулого року вийшов з акціонерів компанії WOG. Це рішення акціонерів, яке було прийнято всередині компанії", - сказав він.

Частку Димінського перерозподілили серед дійсних акціонерів.

WOG - один з основних активів групи "Континіум". Він об'єднує 512 автозаправних станцій, розташованих у всіх областях України, і 32 нафтобази. Також компанія володіє Херсонським нафтопереробним заводом.

Петру Димінському належали 25% акцій WOG. Після смерті Ігоря Єремеєва співвласниками групи "Континіум" є нардеп Степан Івахів, Петро Димінський, Сергій Лагур і Сергій Корецький.

Петро Димінський також володіє медіа-холдингом ZIK і футбольним клубом "Карпати".

Раніше власник львівських "Карпат" Петро Димінський був незадоволений ситуацією з футболом в Україні і був готовий продати клуб.