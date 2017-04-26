Димінський продав свою частку у WOG
Відповідну інформацію повідомив гендиректор і партнер WOG Сергій Корецький, інформує LIGA.net.
"Петро Петрович Димінський наприкінці минулого року вийшов з акціонерів компанії WOG. Це рішення акціонерів, яке було прийнято всередині компанії", - сказав він.
Частку Димінського перерозподілили серед дійсних акціонерів.
WOG - один з основних активів групи "Континіум". Він об'єднує 512 автозаправних станцій, розташованих у всіх областях України, і 32 нафтобази. Також компанія володіє Херсонським нафтопереробним заводом.
Петру Димінському належали 25% акцій WOG. Після смерті Ігоря Єремеєва співвласниками групи "Континіум" є нардеп Степан Івахів, Петро Димінський, Сергій Лагур і Сергій Корецький.
Петро Димінський також володіє медіа-холдингом ZIK і футбольним клубом "Карпати".
Раніше власник львівських "Карпат" Петро Димінський був незадоволений ситуацією з футболом в Україні і був готовий продати клуб.
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