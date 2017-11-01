Опубліковано перелік сайтів, на яких виманюють дані банківських карт
Список опублікований на сайті асоціації.
Також на сайті є форма для подачі скарги на сайт, який може здаватися підозрілим.
У ньому зібрано 178 ресурсів, які виманювали у українців їх платіжні дані протягом року. Більшість з цих сайтів вже не працюють, проте кілька найсвіжіших все ще онлайн.
Список оновлюється щодня в режимі онлайн. Джерелом для цього стають результати моніторингу, який проводять фахівці ЕМА і представники служб безпеки банків, а також заяви користувачів, які постраждали від шахраїв. Заяву можна залишити на сайті і її перевірять експерти. Якщо підозри підтвердяться, він виявиться в чорному списку, а фахівці будуть домагатися його закриття.
Нагадаємо, кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карт користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), в 2016 році зросла до 174 одиниць.
В Україні 67 онлайн-магазинів заражені шкідливим кодом, який допомагає хакерам вкрасти дані платіжних карт споживачів.
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