Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Опубліковано перелік сайтів, на яких виманюють дані банківських карт

У ньому зібрано 178 ресурсів, які виманювали у українців їх платіжні дані протягом року
Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА склала "чорний список" сайтів, які під виглядом популярних платіжних сервісів виманюють у користувачів дані їх платіжних карт.
Опубліковано перелік сайтів, на яких виманюють дані банківських карт Фото: yak-prosto.com

Список опублікований на сайті асоціації.

Також на сайті є форма для подачі скарги на сайт, який може здаватися підозрілим.

У ньому зібрано 178 ресурсів, які виманювали у українців їх платіжні дані протягом року. Більшість з цих сайтів вже не працюють, проте кілька найсвіжіших все ще онлайн.

Список оновлюється щодня в режимі онлайн. Джерелом для цього стають результати моніторингу, який проводять фахівці ЕМА і представники служб безпеки банків, а також заяви користувачів, які постраждали від шахраїв. Заяву можна залишити на сайті і її перевірять експерти. Якщо підозри підтвердяться, він виявиться в чорному списку, а фахівці будуть домагатися його закриття.

Нагадаємо, кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карт користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), в 2016 році зросла до 174 одиниць.

В Україні 67 онлайн-магазинів заражені шкідливим кодом, який допомагає хакерам вкрасти дані платіжних карт споживачів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2017 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat