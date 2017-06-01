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Кількість сайтів, де виманюють банківські реквізити збільшилась у 4,5 рази

У 2016 році 90 з 174 фішингових сайтів пропонували "поповнити" мобільний
Кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карт користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), в 2016 році зросла до 174 одиниць.
Кількість сайтів, де виманюють банківські реквізити збільшилась у 4,5 рази Фото: unn.com.ua

Це більш ніж в 4,5 разу перевищує показник, зафіксований в 2015 році,  повідомляє Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА, пише "Інтерфакс-Україна".

"У 2016 році 90 з 174 фішингових сайтів пропонували "поповнити" мобільний. Ще 54 шахрайських веб-ресурси нібито здійснювали грошові перекази з картки на картку. А 28 злочинних веб-ресурсів пропонували обидві послуги", - відзначають в ЕМА.

За даними асоціації, метою всіх фішингових веб-ресурсів є примусити користувача залишити їм реквізити своєї картки. Зокрема, шахраям потрібні дані про номер картки, термін її дії, тризначний код безпеки зі зворотного боку картки (код CVV2/CVС2), а також код з банківських смс.

Нагадаємо, в Україні 67 онлайн-магазинів заражені шкідливим кодом, який допомагає хакерам вкрасти дані платіжних карт споживачів.

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06 01 2017 17:20
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