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Перу відмовляється від пластику

Соломинки та інші пластикові вироби, які не підлягають переробці, будуть також заборонені
Уряд Перу схвалив новий закон, який передбачає поетапну відмову від виробництва, імпорту, поширення і споживання одноразової пластикової продукції упродовж трьох років
Перу відмовляється від пластику Фото: organic-news.com

Закон був запропонований урядом президента центристів Мартіна Віскарра і пройшов через контрольований опозицією Конгрес пізно ввечері 5 грудня, повідомляє Reuters.

Понад 60 країн мають ввести заборону або податки на одноразові вироби із пластмаси аби зупинити хвилю забруднення. У світі щорічно виробляється приблизно 320 мільйонів тонн пластику, і більша його частина не переробляється. У 2010 році загальна кількість не переробленого пластику важила понад 32 млн тонн. Через це значна частка пластикового сміття накопичується у світовому океані: за останніми оцінками, в одній із найбільших сміттєвих плям у Тихому океані ("Велика тихоокеанська сміттєва пляма") міститься від 5 до 20 тисяч тонн пластику. Приблизні оцінки площі варіюються від 700 тис. до 1,5 млн км² і більше. Для порівняння, площа України становить 603 628 км².

Із 9 мільярдів тонн пластмаси, вироблених у світі, перероблено тільки 9 відсотків. Збитки від забруднення морів та океанів пластиковим сміттям та іншими відходами досягають 8 млрд доларів США щороку.

Мікроскопічні фрагменти пластику розміром менше аніж п’ять міліметрів вчені вже виявляли в арктичних льодах, водопровідній воді, пилу, кухонній солі, меді та пиві, фекаліях людей і тюленів.

Масове виробництво пластику почалося на початку 50-х років минулого століття і за 60 років воно зросло більш ніж у 180 разів, із 1,7 мільйона тонн у 1954 році до 322 мільйонів тонн у 2015 році. Водночас навіть у деяких європейських країнах більше половини пластикових відходів викидається і потрапляє у довкілля. У дослідженні 2017 року екологи підрахували, що на одному з найвіддаленіших незаселених островів Землі накопичилося понад 17,5 тонн пластикових відходів. Вони були викинуті на берег океанськими течіями.

Перу як туристичний напрямок, відомий своїм севіче з морепродуктів, має близько 1,5 тис. миль Тихоокеанського узбережжя. Міністерство охорони навколишнього середовища вже заохочує використання багаторазових сумок замість поліетиленових пакетів у рамках кампанії "Я не хочу цього в моєму севіче".

"Ці культурні зміни залежать від наших щоденних рішень і переконань", – написала міністерка навколишнього середовища Фабіола Муньос у своєму Twitter.

Додамо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.

Нагадаємо, Єврокомісія підтримала заборону пластикового посуду. Заборона стосуватиметься використання продуктів на зразок пластикового посуду, пластикових приборів, коктейльних соломинок, ватних паличок чи тримачів для повітряних кульок – того, чому можна знайти більш екологічні замінники.

 
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11 12 2018 12:52
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