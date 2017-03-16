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Порошенко затвердив санкції проти російських банків

Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент України Петро Порошенко затвердив санкції відносно ряду російських банків.
Порошенко затвердив санкції проти російських банків Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", ВАТ "Вієст Банк", ВАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ВАТ "ВТБ БАНК", ВАТ "БМ БАНК" в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов'язаних з ними осіб", - повідомляє прес-служба глави держави.

Кабінет Міністрів разом із Національним банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

Відзначимо, що Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.

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16 03 2017 13:37
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