Порошенко затвердив санкції проти російських банків

Президент України Петро Порошенко затвердив санкції відносно ряду російських банків.

"Санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", ВАТ "Вієст Банк", ВАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ВАТ "ВТБ БАНК", ВАТ "БМ БАНК" в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов'язаних з ними осіб", - повідомляє прес-служба глави держави.

Кабінет Міністрів разом із Національним банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.

Відзначимо, що Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.