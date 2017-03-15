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У Нацбанку підготували санкції проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку" та інших

Банкам буде заборонено виводити капітал за кордон
Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.
У Нацбанку підготували санкції проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку" та інших Фото: zn.ua

За словами заступника голови НБУ Якова Смолія, санкції стосуватимуться запобігання виведенню капіталу за кордон України. Зокрема, НБУ пропонує заборонити будь-які операції на користь материнських банків, як то надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, розміщення рахунків на коррахунках тощо. Також це заборона на виплату дивідендів, відсотків, інформує "LB.ua".

Окрім того, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова наголосила, що проект санкцій розроблено так, щоб вони не вплинули на клієнтів банків.

"Банки нікуди не діваються, вони продовжують працювати в законодавчому полі України. Ми сподіваємося, що вихід із ринку цих банків буде здійснено цивілізованим шляхом або шляхом продажу", - сказала вона.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про санкції", рішення про застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймає РНБО і вводить у дію своїм указом Президент України.

Нагадаємо, що в Дніпрі декілька десятків представників партії "Національний корпус" замурували бетонними блоками вхід у відділення "Сбербанку" на вулиці Воскресенській і облили фасад будівлі червоною фарбою.

 
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15 03 2017 17:57
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