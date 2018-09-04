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У Чернігові невідомі розмалювали хрестами мусульманський центр

Імам вважає метою вандалів посіяти міжрелігійну ворожнечу
Культурний центр мусульманської молоді в Чернігові розмалювали православними хрестами.
У Чернігові невідомі розмалювали хрестами мусульманський центр Фото: Анвар Деркач

Крім хрестів, намальованих чорною фарбою на дверях і стінах молитовного приміщення, невідомі залишили біля дверей цеглину, до якої скотчем прикріпили зображення Діви Марії та Ісуса, пише "Крим.Реалії" з посиланням на місцевого імама Абдуллу Коломійця.

Коломієць розповів, що місце події оглянули поліцейські та співробітники управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Сам він вважає подію актом вандалізму з метою посіяти міжрелігійну ворожнечу.

"Хтось намагається стравити людей різних віросповідань... Ми хотіли б, щоб відповідні органи розслідували це, щоб виконували свою роботу й подібне не повторювалося надалі", - сказав імам.

Приміщення орендує Асоціація мусульман України, яку створили кримські віряни, які переїхали на материкову частину України, разом з мусульманами з інших регіонів. Очолює АМУ Сулейман Хайруллаєв.

Нагадаємо, що в центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.

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09 04 2018 17:33
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