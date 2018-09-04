У Чернігові невідомі розмалювали хрестами мусульманський центр
Крім хрестів, намальованих чорною фарбою на дверях і стінах молитовного приміщення, невідомі залишили біля дверей цеглину, до якої скотчем прикріпили зображення Діви Марії та Ісуса, пише "Крим.Реалії" з посиланням на місцевого імама Абдуллу Коломійця.
Коломієць розповів, що місце події оглянули поліцейські та співробітники управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
Сам він вважає подію актом вандалізму з метою посіяти міжрелігійну ворожнечу.
"Хтось намагається стравити людей різних віросповідань... Ми хотіли б, щоб відповідні органи розслідували це, щоб виконували свою роботу й подібне не повторювалося надалі", - сказав імам.
Приміщення орендує Асоціація мусульман України, яку створили кримські віряни, які переїхали на материкову частину України, разом з мусульманами з інших регіонів. Очолює АМУ Сулейман Хайруллаєв.
Нагадаємо, що в центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности