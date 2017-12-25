CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центр Одеси обмалювали антисемітськими написами
У поліції подію поки що офіційно не коментують
Фото: timer-odessa.net
Як пише "Таймер", від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській громаді.
Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вул. Великій Арнаутській.
Фото: timer-odessa.net
В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння зокрема антисемітських злочинів.
В Одесі невідомі вандали в ніч на суботу, 23 грудня, облили червоною фарбою Пам'ятний знак загиблим воїнам АТО, встановлений перед адмінбудівлею облдержадміністрації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 12 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа