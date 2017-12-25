Центр Одеси обмалювали антисемітськими написами

У поліції подію поки що офіційно не коментують

У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.

Як пише "Таймер", від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській громаді.

Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вул. Великій Арнаутській.



Фото: timer-odessa.net

В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння зокрема антисемітських злочинів.

В Одесі невідомі вандали в ніч на суботу, 23 грудня, облили червоною фарбою Пам'ятний знак загиблим воїнам АТО, встановлений перед адмінбудівлею облдержадміністрації.