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Центр Одеси обмалювали антисемітськими написами

У поліції подію поки що офіційно не коментують
У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.
Центр Одеси обмалювали антисемітськими написами Фото: timer-odessa.net

Як пише "Таймер", від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській громаді.

Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вул. Великій Арнаутській.


Фото: timer-odessa.net

В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння зокрема антисемітських злочинів.

В Одесі невідомі вандали в ніч на суботу, 23 грудня, облили червоною фарбою Пам'ятний знак загиблим воїнам АТО, встановлений перед адмінбудівлею облдержадміністрації.

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25 12 2017 23:00
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