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У Києві облили фарбою пам’ятник князю Володимиру

Пам'ятник Володимиру постраждав так само, як і пам'ятник Олені Телізі
Минулої ночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.
У Києві облили фарбою пам’ятник князю Володимиру Фото: facebook.com/olenka.khalimon

Про це повідомила працівниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон у Facebook.

"Червоною фарбою у Києві не лише облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто "воює" з пам'ятниками, важко усвідомити", – написала Халімон.

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.

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18 03 2017 22:30
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