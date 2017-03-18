У Києві облили фарбою пам’ятник князю Володимиру

Пам'ятник Володимиру постраждав так само, як і пам'ятник Олені Телізі

Минулої ночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.

Про це повідомила працівниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон у Facebook.

"Червоною фарбою у Києві не лише облили пам'ятник Олені Телізі у Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам’ятник Володимиру Великому. Що в головах тих, хто "воює" з пам'ятниками, важко усвідомити", – написала Халімон.

Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.