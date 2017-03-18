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У Києві вандали облили фарбою новий пам'ятник Олені Телізі, - ФОТО

Його вартість – близько 8 мільйонів гривень
У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.
У Києві вандали облили фарбою новий пам Фото: Юрія Онищенка

Акт вандалізму є провокацією не лише проти ОУН і Олени Теліги, а й проти України і українського народу, - написав очільник ОУН Богдан Червак у Facebook.

"Усе це вкладається у сценарій дестабілізації ситуації в країні, а отже не виключаю, що сценаристи сидять у Кремлі. У будь-якому випадку правоохоронні органи мають знайти винних. Бандити мають бути покарані", - наголосив Червак.

Як відомо, 25 лютого на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" відкрили пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі.

На відкритті пам'ятника мер Києва Віталій Кличко заявив, що монумент встановлено коштом столичної  громади, і його вартість – близько 8 мільйонів гривень. 

Раніше у Львові в черговий скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників з полякам.

 

 

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18 03 2017 11:57
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