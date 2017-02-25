У Києві Кличко відкрив пам'ятник поетесі Телізі вартістю 8 млн грн

Мер столиці зазначив, що в минулому році Київ і Україна на гідному рівні провели заходи із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до сімдесят п'ятої річниці трагедії

Київський міський голова Віталій Кличко разом з киянами, представниками уряду та духовенства відкрив пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

"Сьогодні ми знаходимося на місці страшної трагедії, місці, яке стало одним з символів злочинів проти людяності. Важливо пам'ятати, що тут сталося, шанувати пам'ять про невинні жертви і зберегти її для майбутніх поколінь. Зберегти як нагадування: такого не повинно повторитися!" - зазначив Кличко під час церемонії відкриття пам'ятника, повідомляє прес-служба міського голови Віталія Кличка.

Мер столиці зазначив, що в минулому році Київ і Україна на гідному рівні провели заходи із вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру до сімдесят п'ятої річниці трагедії.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і відкриваємо пам'ятник громадсько-політичному діячеві, учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі. І в її особі ми вшановуємо всіх українських патріотів, які боролися і віддали свої життя за незалежну Україну", - підкреслив Кличко.

Фото:kievcity.gov.ua

Мер зазначив, що пам'ятник встановлено на кошти столичної громади, і його вартість - близько 8 млн гривень.

"І хочу запевнити: зобов'язання, яке взяв на себе як мер Києва, я маю намір виконати. Тут за кілька років буде зведено Меморіал пам'яті жертв Бабиного Яру. Пам'яті всіх невинно загиблих, - розповів Кличко. - Ми працюємо над концепцією меморіалу, над збором коштів благодійників на його спорудження. Та історичну пам'ять про трагедії світового масштабу буде відзначено і збережено".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників.