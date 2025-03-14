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ПОЛІТИКА

Трамп планує використати закон 1798 року для прискорення депортації іммігрантів – NYT

14 березня 2025, 13:36
Трамп планує використати закон 1798 року для прискорення депортації іммігрантів – NYT
Головним об’єктом для можливого застосування закону може стати венесуельне кримінальне угруповання Tren de Aragua.

Президент Трамп планує задіяти Закон про ворогів-іноземців 1798 року для прискорення депортації іммігрантів зі Сполучених Штатів. Це може статися вже в п'ятницю, коли Трамп виступить із промовою в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Закон надає широкі повноваження для висилки нелегальних іммігрантів без дотримання належної правової процедури. У минулому він застосовувався лише тричі — під час Першої та Другої світових воєн для інтернування громадян країн-противників.

За словами джерел, Трамп планує зосередитися на депортації іммігрантів, підозрюваних у зв'язках із бандами, зокрема членів венесуельського угруповання Tren de Aragua, яке вже визнане терористичною організацією. Адміністрація навіть розглядає можливість відправлення деяких затриманих до в'язниці Гуантанамо на Кубі.

Юридичні експерти зазначають, що використання цього закону в мирний час може викликати значний спротив у судах. Адже закон вимагає встановлення зв'язку між діями іноземного уряду та особами, яких планують депортувати.

Цей крок є частиною передвиборчої обіцянки Трампа провести найбільшу операцію з депортації в історії США. Його радники стурбовані темпами висилки нелегальних мігрантів, і президент прагне пришвидшити цей процес, використовуючи екстраординарні заходи.

Критики застерігають, що такий підхід може призвести до масових порушень прав людини та стати черговою суперечливою сторінкою в імміграційній політиці США.

СШАіммігрантиДональд Трампдепортація

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