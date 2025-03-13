Польща, країни Балтії і Фінляндія близькі до виходу з угоди про заборону протипіхотних мін

Польща, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, що мають спільний кордон з росією, "дуже близькі" до ухвалення рішення про вихід з договору про заборону протипіхотних мін.

Усі п’ять держав стурбовані своєю безпекою після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року і раніше заявляли, що переглядають підтримку Оттавської угоди.

Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив занепокоєння через зростання у Європі готовності повернутися до використання забороненого озброєння.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив парламенту, що має намір порекомендувати країні вийти з угоди. Це викликало критику з боку гуманітарних організацій. Тепер Польща може отримати підтримку від балтійських країн і Фінляндії.

"Ми вважаємо, що ми дуже близькі до цього рішення", — заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне.

На спільному прес-брифінгу з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем Шакаліне підкреслила, що всі п’ять держав ведуть "дуже інтенсивні обговорення" з метою ухвалення спільного рішення та "направлення єдиного стратегічного меседжу".

Міністр оборони Польщі назвав рішення "необхідним" і наголосив на важливості "представлення єдиної позиції" з цього питання.