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Польща, країни Балтії і Фінляндія близькі до виходу з угоди про заборону протипіхотних мін

13 березня 2025, 20:53
Польща, країни Балтії і Фінляндія близькі до виходу з угоди про заборону протипіхотних мін
Фото: osce.org
Усі п'ять держав стурбовані своєю безпекою після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Польща, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, що мають спільний кордон з росією, "дуже близькі" до ухвалення рішення про вихід з договору про заборону протипіхотних мін.
 
Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне, передає AFP.
 
Усі п’ять держав стурбовані своєю безпекою після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року і раніше заявляли, що переглядають підтримку Оттавської угоди.
 
Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив занепокоєння через зростання у Європі готовності повернутися до використання забороненого озброєння.
 
Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив парламенту, що має намір порекомендувати країні вийти з угоди. Це викликало критику з боку гуманітарних організацій. Тепер Польща може отримати підтримку від балтійських країн і Фінляндії.
 
"Ми вважаємо, що ми дуже близькі до цього рішення", — заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне.
 
На спільному прес-брифінгу з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем Шакаліне підкреслила, що всі п’ять держав ведуть "дуже інтенсивні обговорення" з метою ухвалення спільного рішення та "направлення єдиного стратегічного меседжу".
 
Міністр оборони Польщі назвав рішення "необхідним" і наголосив на важливості "представлення єдиної позиції" з цього питання.

 

міниросія окупантивійна в Україні

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