На Львівщині невідомі спаплюжили могили розстріляних польських професорів
У селі Підкамінь, що на Львівщині, невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни, повідомив депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич на сторінці пабліку "Варта1" у Facebook.
Зінкевич також повідомив, що на центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам"!
Фото: Varta1 - Варта1
"Вандали на кладовищі в селі Підкамінь Львівської області замалювали і залили червоною фарбою пам'ятні хрести і меморіальні таблички загиблих поляків", - написав він.
Нагадаємо, що невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові
Також у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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