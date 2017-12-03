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ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Львівщині невідомі спаплюжили могили розстріляних польських професорів

Вандали на центральному хресті залишили напис "Смерть ляхам"
У Львові в черговий скоїли акт вандалізму щодо пам'ятників з полякам.
На Львівщині невідомі спаплюжили могили розстріляних польських професорів Фото: Varta1 - Варта1

У селі Підкамінь, що на Львівщині, невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни, повідомив депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич на сторінці пабліку "Варта1" у Facebook.

Зінкевич також повідомив, що на центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам"!


Фото: Varta1 - Варта1

"Вандали на кладовищі в селі Підкамінь Львівської області замалювали і залили червоною фарбою пам'ятні хрести і меморіальні таблички загиблих поляків", - написав він.

Нагадаємо, що невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові

Також у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

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