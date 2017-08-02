Вандали розмалювали консульство Польщі у Львові
"У ніч на 8 лютого невідомі зробили написи на паркані польського консульства у Львові. Зокрема, тут з'явилось гасло білою фарбою "Наша земля", а також плями червоної фарби на будівлі дипломатичного представництва", - розповіла речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".
На місці події працюють правоохоронці. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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