Вандали розмалювали консульство Польщі у Львові

У ніч на середу невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

"У ніч на 8 лютого невідомі зробили написи на паркані польського консульства у Львові. Зокрема, тут з'явилось гасло білою фарбою "Наша земля", а також плями червоної фарби на будівлі дипломатичного представництва", - розповіла речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".

На місці події працюють правоохоронці. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.