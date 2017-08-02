Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вандали розмалювали консульство Польщі у Львові

На паркані написали гасло білою фарбою "Наша земля"
У ніч на середу невідомі розмалювали провокативними гаслами паркан Генерального консульства Республіки Польща у Львові.
Вандали розмалювали консульство Польщі у Львові Фото: "Варта1"

"У ніч на 8 лютого невідомі зробили написи на паркані польського консульства у Львові. Зокрема, тут з'явилось гасло білою фарбою "Наша земля", а також плями червоної фарби на будівлі дипломатичного представництва", - розповіла речниця обласного управління Нацполіції Світлана Добровольська, пише "Укрінформ".

На місці події працюють правоохоронці. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 12:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat