The Times оцінили, чи може Польща отримати ядерну зброю

Дуда закликав США перенести американські ядерні боєголовки до Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити американські ядерні бомби або ракети. Його заява прозвучала за кілька днів після того, як прем'єр-міністр і політичний суперник Дуди Дональд Туск висловив думку, що Польщі час задуматися про розробку власної ядерної зброї.

Про це пише The Times.

Дуда, який піде у відставку, коли його другий термін закінчиться в серпні, відкинув цю ідею, заявивши: "Думаю, для того, щоб мати власний ядерний потенціал, потрібні десятиліття".

"З урахуванням наближення у травні виборів, які визначать наступника Дуди, важко зрозуміти, наскільки серйозно слід сприймати пропозицію будь-кого з польських лідерів", - ідеться в публікації.

У виданні нагадали, що Польща приймала радянську атомну зброю під час холодної війни, а її комуністичний режим розпочав будівництво атомної електростанції в селі Жарновець, що неподалік балтійського портового міста Гданськ у 1980-х роках. Однак відтоді, як радянську зброю було виведено, а програму Жарновець було припинено після падіння режиму 1989 року, країна не мала великої ядерної технологічної бази, крім застарілого дослідницького реактора неподалік Варшави. "Наступного року, як очікується, розпочнуться будівельні роботи на її першому сучасному ядерному енергетичному комплексі в Люб'ятове-Копалино, лише за кілька миль від Жарновця. Три легководні реактори під тиском, побудовані американськими фірмами Westinghouse і Bechtel, мають бути введені в експлуатацію в якийсь момент між 2032 і 2040 роками", - йдеться в статті.

Як зазначив експерт з ядерної стратегії в Університеті Осло Фабіан Гоффман, теоретично можливо, що ця програма може бути адаптована для озброєння, але перешкоди будуть величезними. На його думку, без допомоги іншої країни з наявним ядерним стримуванням, наприклад, США, або, принаймні, сильного цивільного ядерного сектору, наприклад, Японії чи Південної Кореї, Польща також зіткнеться з труднощами у збагаченні достатньої кількості палива самостійно.

"Це було б дуже складно для Польщі", - заявив експерт.