Трамп скасував секретний брифінг у Пентагоні через Маска – ЗМІ

Проте американський президент "все ще дуже любить" мільярдера.

Міністр оборони США Піт Гегсет та очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск відмовились від проведення секретного брифінгу у Пентагоні не тільки через витік інформації. Причиною стало те, що скасувати брифінг наказав своїм підлеглим президент Дональд Трамп.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

"Якого біса там робить Ілон? Переконайтеся, що його не буде", — переказують співрозмовники слова Трампа.

The New York Times писало, що у Пентагоні мали б проводити секретний брифінг для Маска щодо планів США на випадок війни з Китаєм. Співрозмовники Axios кажуть, що його проведення було б "неправильним", адже у Маска багато бізнесу у Китаї та хороші стосунки з владою КНР. Повідомляється, що Трамп "все ще дуже любить Ілона, але є деякі червоні лінії".

Трамп заперечував, що у Пентагоні проводитимуть брифінг для Маска, назвавши NYT "фейковими новинами". Як пише Axios, Маск все ж був присутній на брифінгу з Хегсетом 21 березня, але Китай тоді не обговорювався.

Зазначається, що Маск дратує кількох посадовців адміністрації Трампа через свою постійну присутність у Білому домі, безладні публікації у соцмережах та тактику "рубати і палити" у DOGE.