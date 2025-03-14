Естонія наклала санкції на росіян, з яких ЄС зняв обмеження під тиском Угорщини

Ідеться про сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту рф Михаїла Дегтярьова

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив, що Таллінн запровадив національні санкції проти чотирьох громадян росії, яких виключили із санкційного списку ЄС за наполягання Угорщини.

За словами Тсахкни, на тлі обговорень у Євросоюзі продовження санкцій естонський уряд "як превентивний захід" запровадив власні санкції проти всіх осіб, які були у списку.

"Я вирішив запровадити національні санкції проти Кантора, Дегтярьова та Ісмаїлової у відповідь на їхнє виключення з санкційного списку ЄС", – оголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, ідеться про сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту рф Михаїла Дегтярьова. Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.