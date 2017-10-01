На Львівщині невідомі зруйнували пам'ятник полякам, убитим у Гуті Пеняцькій

Невідомі пошкодили пам'ятник полякам, загиблим від рук гітлерівських військ 1944 року в селі Гута Пеняцька Львівської області.

Про це розповів перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець, повідомляє ZAXID.NET.

За його словами, зараз на місце виїхали слідчо-оперативна група, представники Служби безпеки і районної влади. Правоохоронці оцінюють пошкодження і встановлюють причетних до акту вандалізму.

Зазначають, що інформація про руйнування пам'ятника вперше з'явилася в російському інформагентстві Regnum, а також в проросійських ЗМІ. Крім того, відео з розмальованим націоналістичною символікою монументом залито у новостворений профіль на YouTube.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав інцидент "провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин, вигідною третій стороні".

"Пам'ятник, відкритий 2009 року, став не тільки пам'яттю про загиблих у 1944 році жителів села, а й символом участі третіх сил у розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька - польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизанів. До участі в каральній операції нацисти свідомо включили поліцейські частини, що складалися з українців", - написав він у Facebook.

В'ятрович наголосив, що руйнування монумента не просто схоже на акти вандалізму, які протягом останніх місяців відбувалися на українських кладовищах у Польщі: вони аналогічні і мають ту саму мету - розпалювання війни пам'ятників.

"Осквернення могил і пам'ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах і з боку влади, і громадянського суспільства", - зазначив він.

Нагадаємо, що навесні в Польщі невідомі знищили черговий пам’ятник воякам УПА.