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В МЗС України вважають акт вандалізму з польським пам'ятником провокацією

Польща закликала українську владу до негайного розслідування справи
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
В МЗС України вважають акт вандалізму з польським пам Фото:espreso.tv

"Засуджуємо акти вандалізму у місцях пам'яті, вважаємо неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування", - повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца в Twitter.

МЗС Польщі закликало українську владу до негайного розслідування справи про знищення пам’ятника замордованим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині і до покарання винних. 

"Нота у цій справі була передана польським посольством у Києві 10 січня. У ній підкреслюється, що такі напади і інциденти повинні бути розслідувані і покарані, оскільки вони становлять загрозу для польсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, невідомі пошкодили пам'ятник полякам, загиблим від рук гітлерівських військ 1944 року в селі Гута Пеняцька Львівської області.

 

 

 

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10 01 2017 18:35
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