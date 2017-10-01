В МЗС України вважають акт вандалізму з польським пам'ятником провокацією

"Засуджуємо акти вандалізму у місцях пам'яті, вважаємо неприпустимими. Очевидна провокація. Триває розслідування", - повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца в Twitter.

МЗС Польщі закликало українську владу до негайного розслідування справи про знищення пам’ятника замордованим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині і до покарання винних.

"Нота у цій справі була передана польським посольством у Києві 10 січня. У ній підкреслюється, що такі напади і інциденти повинні бути розслідувані і покарані, оскільки вони становлять загрозу для польсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, невідомі пошкодили пам'ятник полякам, загиблим від рук гітлерівських військ 1944 року в селі Гута Пеняцька Львівської області.