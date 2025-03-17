Західні інвестори роблять ставки на російські активи в очікуванні послаблення санкцій – FT

Західні інвестори активно цікавляться російськими облігаціями і рублем, розраховуючи, що зближення Дональда Трампа з владіміром путіним поверне хвилю капіталу в російську економіку.

Хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами, яких Захід уникав, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції проти рф у рамках переговорів про припинення війни в Україні.

Про це пише Financial Times.

Рубль зріс майже на третину відносно долара у 2025 році на надіях на закінчення війни. Але інвестори кажуть, що ринок дивиться далі й очікує можливого широкого пом’якшення санкцій.

"Частина риторики Трампа щодо росії має незв’язний характер, і це потрібно враховувати, але йдеться про скасування санкцій", — заявив Пол Макнамара, інвестиційний директор групи з управління активами GAM.

Проте, рубль, як і раніше, слабко торгується за межами росії, а облігації в основному недоступні для іноземних інституційних інвесторів через санкції та їхні власні внутрішні правила.

Обсяги міжнародної торгівлі рублем ледь досягають $50 млн на тиждень порівняно з мільярдами доларів до війни. Трейдери використовують казахстанський тенге як замінник рубля, обсяги торгів за яким сягають від $100 млн до $200 млн на тиждень. У 2025 році тенге виріс приблизно на 5% щодо долара. Однак такі угоди важко здійснити у великих обсягах.

Деякі банки та брокери пропонують ставки на рух рубля, які розраховуються в доларах, щоб інвестори могли уникнути прямого впливу на країну. Це — так звані безпоставкові форварди (NDF), які часто використовуються для торгівлі валютами, які важко знайти за межами їхніх рідних країн, таких як Нігерія або Єгипет. Луїс Коста, глобальний керівник стратегії ринків, що розвиваються в Citibank, сказав: «Західні банки, очевидно, зв’язані санкціями. Безпоставковий форвард — це інструмент, в якому вам не потрібно володіти валютою або будь-якими російськими активами».

Минулого місяця банк рекомендував використовувати цей інструмент для купівлі довгих позицій за рублями, оскільки США почали переговори з росією.

"Торгівля, як і раніше, несе величезні ризики, наприклад, у разі, якщо США замість цього посилять санкції, якщо москва відхилить умови припинення вогню", — зазначає видання.