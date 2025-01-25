У МЗС відреагували на звинувачення Фіцо щодо причетності України до кібератаки в Словаччині
25 січня 2025, 15:24
Фото: unian.ua
у закордонному відомстві відкинули звинувачення словацького прем'єра
Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про останню кібератаку в його країні.
Про це повідомила пресслужба відомства.
У МЗС заявили, що "категорично відкидають натяки" на причетність України до кібератаки на медичну страхову компанію General Health Insurance.
"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні" – заявили в МЗС.
Нагадаємо, що напередодні словацьке видання Dennik N повідомило, що Фіцо, коментуючи кібератаку на медичну страхову компанію General Health Insurance, згадав про Україну та Євросоюз. Він також висловив переконання, що до атаки причетні "представники опозиції, неурядові організації, що базуються за кордоном, інструктори з-за кордону та ЗМІ". Премʼєр назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про відповідальність України за неї.