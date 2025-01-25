У МЗС відреагували на звинувачення Фіцо щодо причетності України до кібератаки в Словаччині

у закордонному відомстві відкинули звинувачення словацького прем'єра

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про останню кібератаку в його країні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У МЗС заявили, що "категорично відкидають натяки" на причетність України до кібератаки на медичну страхову компанію General Health Insurance.

"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні" – заявили в МЗС.