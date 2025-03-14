Зеленський підтвердив обговорення в Джидді питання окупованих територій і контролю над ЗАЕС
14 березня 2025, 19:09
Однак, не це було головною темою, наголосив президент
Питання територій на переговорах України і США в Саудівській Аравії справді піднімалося, хоча головною темою це не було.
Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
На перемовинах піднімали різні питання. Зокрема, стосовно ЗАЕС, розташованої в Енергодарі.
"Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. У них є, вибачте, цвинтар, куди вони ходять квіти покласти. Тобто є життя. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо. Тому питання територій найскладніше, після питання ceasefire. Чому? Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий – тому що це складний діалог. Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями рф, і не визнаємо. Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – сказав він.
Президент додав, що захоплена ворогом Запорізька атомна електростанція є проблемною і для України, і для самих росіян.
"І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Вони обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють "рускіє". Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", – пояснив він.
Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував деталі підписання угоди між Україною і США щодо корисних копалин.
"Є рамкова угода, а потім є вже більш глибока угода, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію", — каже Президент.
Глава держави зазначає, що план і послідовність дій не змінилися. Спершу повинна бути підписана рамкова угода, "далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент".
Щодо російської пропозиції США про корисні копалини, Зеленський зазначив, "що каже путін, не означає, що він діє відповідно. У них найбагатша своїми природними ресурсами країна у світі. Або одна з найбагатших. І вони не займаються корисними копалинами, глибоким видобутком, окрім того, що на поверхні.
Тому що треба мати сили, технології, бажання і так далі. Тому, я думаю, що путін просто так про це сказав. Ну, так сказав: “Так і ми готові”. Ну, в принципі, а чому ні?", — каже Президент.
Глава держави підкреслює, що слова путіна ще не означають, що рф щось буде робити.
"До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: “Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною”. Вони сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є. А потім вони зрозуміли путіна більше — те, що він каже часто розходиться з реальними діями", — наголосив Зеленський.