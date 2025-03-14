Зеленський підтвердив обговорення в Джидді питання окупованих територій і контролю над ЗАЕС

Однак, не це було головною темою, наголосив президент

Питання територій на переговорах України і США в Саудівській Аравії справді піднімалося, хоча головною темою це не було.

Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

На перемовинах піднімали різні питання. Зокрема, стосовно ЗАЕС, розташованої в Енергодарі.

"Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. У них є, вибачте, цвинтар, куди вони ходять квіти покласти. Тобто є життя. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо. Тому питання територій найскладніше, після питання ceasefire. Чому? Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий – тому що це складний діалог. Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями рф, і не визнаємо. Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – сказав він.

Президент додав, що захоплена ворогом Запорізька атомна електростанція є проблемною і для України, і для самих росіян.

"І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Вони обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють "рускіє". Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", – пояснив він.