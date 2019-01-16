У Львові чадним газом отруїлися шестеро людей

У Львові, на вулиці Остроградських отруїлись, ймовірно чадним газом, шестеро мешканців однієї квартири, з них троє - діти.

"Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 16 січня близько 09:03 год. у Львові на вул. Остроградських, 8 отруїлися, ймовірно чадним газом, шестеро мешканців цієї квартири, в тому числі 3 дітей, які у стані важкого та середнього ступеня важкості були госпіталізовані", - зазначили у міськраді, повідомляє Львівська міськрада.

Серед постраждалих троє дітей.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повідомили, що розробили нові державні будівельні норми, якими забороняється розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими та закритими камерами згорання у нових квартирах.