У Львові відбулася масова бійка між школярами та учнями ПТУ, - ВІДЕО (+18)

Конфлікт виник через те, що місцеві школярі вимагають від учнів училищ віддавати їм частину стипендії

У Львові в мікрорайоні Левандівка протягом п’ятьох днів відбуваються масові бійки за участю школярів та учнів училищ.

У зв’язку з цим міський голова Львова Андрій Садовий доручив залучити "Муніципальну дружину" до забезпечення порядку на Левандівці.

"З вечора п’ятниці триває протистояння у мікрорайоні Левандівка між учнями професійних училищ та школярами. Відбулись масові бійки у неділю та в понеділок. У понеділок бійка була із застосуванням ножів, кастетів, бит. У вівторок були спроби повторення бійки", – сказав під час наради у Львівській міськраді керівник фракції "Самопоміч" Андрій Шевців, інформує "Zaxid.net".

За його словами, конфлікт виник через те, що місцеві школярі вимагають від учнів училищ, зокрема розташованого на Левандівці Львівського училища залізничного транспорту, віддавати їм частину стипендії.

Зокрема, у бійці біля гуртожитку залізничного училища брали участь близько 200 осіб – учні цього училища з одного боку та школярі і запрошені ними старші студенти з іншого боку.

Андрій Шевців зазначив, що поліція двічі приїздила на місце бійок, але правоохоронці їхали довго і до їхнього приїзду учасники конфлікту вже розходились.

Відтак, мер Львова Андрій Садовий доручив "Муніципальній дружині" забезпечити порядок на Левандівці. Крім того, Садовий звернеться з листом до керівництва обласних управлінь Нацполіції та СБУ з проханням оперативно реагувати на такі конфлікти.

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