У Львові відбулася масова бійка між школярами та учнями ПТУ, - ВІДЕО (+18)
У зв’язку з цим міський голова Львова Андрій Садовий доручив залучити "Муніципальну дружину" до забезпечення порядку на Левандівці.
"З вечора п’ятниці триває протистояння у мікрорайоні Левандівка між учнями професійних училищ та школярами. Відбулись масові бійки у неділю та в понеділок. У понеділок бійка була із застосуванням ножів, кастетів, бит. У вівторок були спроби повторення бійки", – сказав під час наради у Львівській міськраді керівник фракції "Самопоміч" Андрій Шевців, інформує "Zaxid.net".
За його словами, конфлікт виник через те, що місцеві школярі вимагають від учнів училищ, зокрема розташованого на Левандівці Львівського училища залізничного транспорту, віддавати їм частину стипендії.
Зокрема, у бійці біля гуртожитку залізничного училища брали участь близько 200 осіб – учні цього училища з одного боку та школярі і запрошені ними старші студенти з іншого боку.
Андрій Шевців зазначив, що поліція двічі приїздила на місце бійок, але правоохоронці їхали довго і до їхнього приїзду учасники конфлікту вже розходились.
Відтак, мер Львова Андрій Садовий доручив "Муніципальній дружині" забезпечити порядок на Левандівці. Крім того, Садовий звернеться з листом до керівництва обласних управлінь Нацполіції та СБУ з проханням оперативно реагувати на такі конфлікти.
Відео містить ненормативну лексику
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків