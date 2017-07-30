Україна завоювала 99 медалей на літніх Дефлімпійських іграх 21 золоту, 42 срібні і 36 бронзових медалей

У турецькому місті Самсун у неділю, 30 липня, завершилися XXIII літні Дефлімпійські ігри, спортивні змагання людей з вадами слуху.

Фото: unian.ua

За 13 днів спортсмени збірної України завоювали 99 нагород: 21 золоту, 42 срібні і 36 бронзових медалей, посівши друге загальнокомандне місце серед 90 країн-учасниць, повідомляє "Укрінформ". Більше – лише в росіян (199 медалей). "Синьо-жовтим" вдалося перевершити свій результат чотирирічної давності. На попередній Дефлімпіаді-2013 у Софії (Болгарія) збірна України завоювала 88 нагород: 21 золоту, 30 срібних і 37 бронзових. Чемпіонами Дефлімпіади-2017 українці стали у 8 видах спорту з 21, які були представлені в Самсуні: Дмитро Вишинський – легка атлетика, 100 метрів;

Анна Затилкіна – Раїса Рилова – пляжний волейбол;

Микола Цапкаленко – Антон Кошкаров – пляжний волейбол;

Алла Дяченко, Катерина Ковальчук, Дарина Величко – боулінг, тріо;

Анна Шостак – дзюдо, 52 кг;

Катерина Авдєєва – дзюдо, 57 кг;

Катерина Шепелюк – дзюдо, 63 кг;

Дмитро Шеретов – дзюдо, 73 кг;

Катерина Авдєєва, Ксенія Довбищук, Марія Корнійчук, Оксана Кравченко, Марина Погорєлова, Катерина Шепелюк, Анна Шостак - дзюдо, командні змагання;

Віта Гаврилова – карате, Kumite, 55 кг;

Карина Янчук – карате, Kumite, 61 кг;

Інна Мажара – карате, Kumite, 68 кг;

Карина Янчук – карате, Kumite Open;

Віта Гаврилова, Марина Губанова, Карина Янчук, Інна Мажара – карате, Kumite, командні змагання;

Максим Беленок, Александа Махно, Володимир Махно, В'ячеслав Новиков, Олександр Третяк – карате, Kumite, командні змагання;

Яна Мельник – спортивне орієнтування, довга дистанція;

Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, середня дистанція;

Яна Мельник, Олександр Санькин, Дмитро Плахотник, Анна Федосєєва – спортивне орієнтування, мікст, спринт, естафета;

Олександр Костюк – кульова стрільба, стрільба з пневматичної гвинтівки з 10 метрів;

Олександр Колодій – кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета з 25 метрів;

Сергій Мінченко – вільна боротьба, 125 кг.

XXIV літні Дефлімпійські ігри відбудуться у 2021 році. Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Ріо 2016-го українська збірна стала третьою в загальному заліку зі 117 медалями (41 золота, 37 срібних і 39 бронзових).

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