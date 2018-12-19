Українці зможуть робити перепланування квартир без дозволів

Зміни стосуються перепланування не тільки в приватних будинках, але і в квартирах багатоквартирних будинків

Кабінет міністрів розширив перелік будівельних робіт, які не потребують документів для їх виконання.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Мінрегіонбуду.

"Минулого року Мінрегіон розробив перелік нескладних будівельних робіт, які можуть виконуватися без отримання дозволу на проведення робіт і не вимагають введення в експлуатацію. Це значно спростило можливість облаштовувати, наприклад, пандуси та інші засоби доступності або замінювати блоки балконів, вікон, дверей", - заявив Парцхаладзе.

"У цьому році ми ініціювали розширення цього переліку. Зокрема, якщо раніше для перепланування квартири обов'язково потрібно було отримувати дозвіл ДАБІ, то тепер такі роботи, якщо немає втручання в несучі конструкції, не вимагають цих документів", - повідомив заступник міністра.

Так, згідно з постановою, до переліку увійшли роботи з переобладнання і перепланування житлового будинку і житлового приміщення, а також нежитлової будівлі або споруди і приміщень в них (виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та інженерні системи загального користування), що відносяться до об'єктів за класами наслідків СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні) і СС3 (значні).

Таким чином, ці зміни стосуються перепланування не тільки в приватних будинках, але і в квартирах багатоквартирних будинків.

Крім того, наприклад, можна робити перепланування або переобладнання (без втручання в огороджувальні та несучі конструкції) торгових залів ТРЦ, офісних приміщень бізнес-центрів та інших об'єктів, які за класом наслідків відносяться до СС2 і СС3.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими зобов’яжуть при будівництві та реконструкції будівель робити їх доступними для людей з інвалідністю.