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Окупанти на тимчасово-окупованих територіях заселяють колаборантів у квартири українців – Центр нацспротиву

06 березня 2024, 18:35
Окупанти на тимчасово-окупованих територіях заселяють колаборантів у квартири українців – Центр нацспротиву
Фото: twitter.com/mikekomar
23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську на Луганщині.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру нацспротиву, росіяни опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими, їх "націоналізують" й надалі видають родинам колаборантів.

"Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири “зруйновані ЗСУ у 2022 році”. Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію", — зазначають в ЦНС.

війна в Україніросія окупантиокуповані територіїквартири

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