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Уряд зобов'язав будівельників робити споруди доступними для людей з інвалідністю

Нові норми набудуть чинності у березні 2019 року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими зобов’яжуть при будівництві та реконструкції будівель робити їх доступними для людей з інвалідністю.
Уряд зобов Фото: GETTY IMAGES

"Ці державні будівельні норми, на відміну від попередніх, стають обов’язковими. І всі інші ДБН, які сьогодні розробляються і приймаються, також враховують потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп", — повідомив очільник Мінрегіону Геннадій Зубко, йдеться на сайті Кабміну. 

Зазначається, що нові норми набудуть чинності через три місяці після їхньої офіційної публікації, тобто у березні 2019 року. Саме з того часу при будівництві та реконструкції будівель та споруд будівельники будуть зобов’язані облаштовувати їх пандусами та спеціальною інфраструктурою для людей з проблемами зору та слуху. При цьому, у нових нормах пропишуть вимоги до пандусів.

Раніше у Мінрегіони пропонували зобов’язати готелі облаштовувати 10% своїх номерів для людей з інвалідністю.

Також людей, які пересуваються в інвалідних колясках по тротуару, законодавчо прирівняють до пішоходів, а якщо вони рухаються по проїжджій частині - до велосипедистів.
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05 12 2018 11:52
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