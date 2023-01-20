В Україні побудують два атомні енергоблоки за американською технологією
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Так, уряд ухвалив розпорядження "Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС".
"Будівництво реакторів АР1000®️ американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із росією у сфері атомної енергетики. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про те, що ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
Він наголосив, що таким чином в Україні закінчилась ера створення атомної генерації за радянською технологією.
Орієнтовним терміном завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на ХАЕС є 2030 - 2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій. Один енергоблок обійдеться у близько 5 млрд доларів.
У Міненерго додали, що реактор АР1000®️ компанії Westinghouse - це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000 (наразі в Україні експлуатуються 13 таких енергоблоків), особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, замовником будівництва нових енергоблоків ХАЕС є державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Нагадаємо, Рафаель Гроссі сказав, що ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС "може статися будь-якої миті".