Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аудит "Енергоатому" вже розпочався – Свириденко

17 листопада 2025, 18:11
Аудит
Фото: Facebook
Розпочато підготовку аудитів інших ключових підприємств енергетичної сфери.
Очільниця українського уряду Юлія Свириденко заявила про початок аудиту НАЕК "Енергоатом", проміжні результати якого мають бути готові у грудні.
 
Про це прем'єр-міністерка написала у Telegram.
 
"Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки", — ідеться у повідомленні. 
 
За словами глави уряду, проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні.
 
"Матеріали будуть передані до правоохоронних та антикорупційних органів для належного реагування", — зазначила Свириденко.
 
Паралельно, за її словами, розпочато підготовку аудитів інших ключових підприємств енергетичної сфери — ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго" та АТ "Укргазвидобування". Уряд очікує щомісячних звітів про перебіг перевірок протягом усього періоду.
 
"Ми будемо діяти оперативно в разі виявлення порушень. Прозорість і підзвітність державних підприємств — наш незмінний пріоритет", — наголосила Прем’єр-міністерка.

 

Енергоатомвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Політика
Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 12:13
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Технології
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 11:30
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 08:01
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється