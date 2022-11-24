Укренерго: 50% потреб країни вже забезпечили виробники електроенергії

Національний оператор енергомереж "Укренерго" повідомив, що станом на вечір виробники електроенергіі забезпечили приблизно 50% потреб споживання у країні.

Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

"Уже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", – заявили в компанії.

Атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно, оскільки це технологічна необхідність.

"У першу чергу енергоживлення подається на обʼєкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів", – підкреслили в Укренерго. Там додали, що наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тому неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення.

23 листопада війська росії завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Вибухи лунали в Києві та Київській області, на Львівщині, у Рівненській та Хмельницькій областях, а також у низці інших регіонів. Через атаку майже по всій країні вимикали світло.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом росіяни запустили 67 крилатих ракет і до десяти безпілотників-камікадзе "Ланцет".

Збити вдалося 51 ракету та п'ять безпілотників.