Уряд схвалив введення податку на виведений капітал

Кабінет Міністрів України схвалив законопрект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в уряді є розуміння і підтримка цього рішення. За його словами, уряд попередньо схвалив законопроект - далі він буде направлений на розгляд Національної ради реформ, інформує LB.ua.

"Ми автори цього законопроекту, хочемо його запровадити, але хочемо також чіткі розрахунки, щоб не зашкодити макрофінансовій стабільності України. Безумовно ми його запровадимо, але подумаємо, яким чином, яка етапність і так далі. Зараз ми над цим працюємо", - сказав прем'єр .

Гройсман також зазначив, що за підрахунками експертів, в разі введення даного податку з 2018 року, він може привести до зниження доходів до держбюджету на 40 млрд гривень.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, в свою чергу, зазначив, що Мінфін бачить можливості компенсувати можливі втрати за рахунок зниження державних витрат.

"Це дійсно досить прогресивний підхід, який може, або дати нам поштовх, або може створити дуже серйозні проблеми. Відповідально до нього потрібно ставитися. Ми бачимо можливість компенсувати втрати в перші кілька років - близько 30 млрд гривень щороку - за рахунок скорочення витрат. Тому що збільшення податків - це неправильно, це вбиває саму логіку. Як можна збільшувати податки і говорити про покращення інвестклімату. Тому відповідь знаходиться в скороченні витрат", - сказав Данилюк.

У 2016 році Нацрада реформ підтримала введення податку на виведений капітал з 2018 року.

Нагадаємо, що загальний обсяг податкових пільг в наступному році виросте на 1,1 мільярда гривень - до 26,3 мільярда.