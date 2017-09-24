Через податкові пільги в 2018 році держава втратить понад 26 млрд грн

Загальний обсяг податкових пільг в наступному році виросте на 1,1 мільярда гривень - до 26,3 мільярда.

Про це йдеться в супровідних матеріалах до держбюджету № 7000, повідомляє Finclub.

У поточному році очікуються фіскальні втрати зведеного бюджету (державний і місцеві бюджети) через легальні податкові пільги на рівні 25,2 млрд грн, що, втім, є найнижчим рівнем за останні роки.

Адже ще у 2015 році фіскальні втрати становили 55,4 млрд грн.

Пільги в останні роки скорочувалися завдяки скасуванню пільг по ПДВ в аграрній сфері. Оскільки пільги зі сплати ПДВ залишаються в інших сегментах, наприклад, на ліки нараховується податок за ставкою 7%, обсяг пільг з ПДВ залишається у 2018 році істотним (16,2 млрд грн).

Другими за значимістю є пільги зі сплати податку на нерухомість (7,9 млрд грн).

У 2018 році зведений бюджет також недорахується 1,289 млрд грн податку на прибуток, 674 млн грн акцизу, 209,4 млн грн збору за парковку, 24 тис грн туристичного збору.

Податкові пільги - це переваги, що надаються окремим категоріям платників податків, зборів перед іншими платниками та полягають у повному чи частковому звільненні їх від оподаткування.

Нагадаємо, що Державна фінансова служба повідомила, що починаючи з 1-го серпня 2016 року по сьогодні в Україну імпортували вже більше 50 тис. автомобілів в рамках дії пільгових ставок згідно закону №3251.