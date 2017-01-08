Пільгове розмитнення: за рік спецрежиму українці ввезли 50 тис. автомобілів
Про це це повідомив депутат Роберт Горват - один з ініціаторів цього закону, передає AUTO-Consulting.
"Це принесло бюджету 4,1 млрд гривень податкових надходжень з імпорту таких автомобілів", - наголошується у повідомленні.
Відповідно до закону рівно рік тому відбулося зниження акцизного збору при ввезенні в країну легковиків з бензиновим двигуном об'ємом циліндра 1-1,5 л майже в 22 рази - до 0,063 євро за 1 куб. см. Більш ніж у 13 разів знизився розмір акцизу на дизельні автомобілі з півторалітровим двигуном - до 0,103 євро за 1 куб.см.
В результаті пільгові ставки фактично стали ідентичними акцизам при імпорті в країну нових автомашин. Правда, є певні обмеження: пільги поширюються на автомобілі випущені не раніше 1 січня 2010 року. Тобто правила працюють при імпорті автівок, чий вік не більше 6 років, а вміст шкідливих речовин у вихлопних газах відповідає екологічному стандарту Euro 5.
Крім того, автомобіль потрібно було імпортувати тільки самостійно і лише для власних потреб. З сьогоднішнього дня перші автомобілі, завезені в рамках згаданих пільг, почнуть надходити і на вторинний ринок. Тепер їх перепродаж стає абсолютно легальним. Так, що на вторинному ринку очікується нове поповнення.
Таким чином на вітчизняному авторинку задався новий/старий тренд, коли в країну, масово хлинуть вживані автомобілі. Що загалом може негативно вплинути і на ринок нових автівок.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україні почали штрафувати власників авто на литовських номерах.
Раніше комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.
Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
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