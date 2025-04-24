Європа може скоротити закупівлі американської зброї у відповідь на мита Трампа — Politico

За словами одного дипломата з ЄС, в офіційного Брюсселя "змінився спосіб мислення".

Представники Євросоюзу вивчають можливість застосування жорстких заходів у відповідь проти США в торговельній сфері, включно із запровадженням додаткових митних зборів на американські товари і скороченням обсягів закупівель зброї американського виробництва.

Про повідомляє Politico.

"Зараз Європа зосереджена на митних зборах у відповідь на мита, оголошені США, і ми не шукаємо ескалації. Ми не хочемо розпалювати конфронтацію, але ми хочемо бути гранично ясними", — сказав виданню один високопоставлений європейський дипломат.

У Politico опитали більш ніж два десятки урядовців у Європі (і Канаді) з приводу того, яку саме відповідь можна дати на мита президента Трампа.

"До них (заходів у відповідь — ред.) відносяться пошук альтернативних постачальників військового обладнання та боєприпасів для американських оборонних підрядників, запровадження більш жорстких контртарифів, відмова від захисту інтелектуальної власності американських компаній і зменшення їхньої залежності від американських технологічних гігантів", — пише видання.

За словами одного дипломата з ЄС, в офіційного Брюсселя "змінився спосіб мислення".

"Ми перейшли від спокушання до стратегії. Ми приймемо рішення, щоб захистити себе. Нам потрібно знайти шлях, який працюватиме без Вашингтона", — сказав один дипломат ЄС про боротьбу з Трампом", — сказав він у коментарі Politico.

Як повідомляє видання, деякі уряди ЄС розглядають можливість використання сільськогосподарських та екологічних стандартів як засобу для протидії американським продуктам. Причому ці країни могли б заборонити ввезення певних продуктів із певних штатів, які підтримують президента Трампа, наприклад, бурбон із Кентуккі або апельсиновий сік із Флориди.

Як заявив виданню депутат Бундестагу від партії ХДС (яка в блоці з ХСС здобула перемогу на нещодавніх дострокових парламентських виборах) Петер Байєр, якщо раніше, під час першого терміну Трампа, ще можна було говорити про«умиротворення» президента США купівлею винищувачів F-35, комплексів протиповітряної оборони ППО Patriot, скрапленого природного газу та інших американських товарів, то нині така перспектива видається вельми сумнівною.

"У попередні роки, за Трампа 1.0 і навіть після нього, ми говорили: так, ми можемо його умиротворити. Він хоче укладати угоди, він хоче, щоб ми робили в нього великі покупки. Купувати F-35, Patriots, скраплений природний газ і все інше — і тоді він буде умиротворений. Я думаю, що це занадто спрощений розрахунок. Усе це не сходиться, принаймні сьогодні. Це не спрацює", — заявив він.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.