Порошенко заявив, що ліквідує нерозмитнені авто на єврономерах
Подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласників, - заявив Порошенко в Луцьку після відвідування митного пункту Ягодин на кордоні з Польщею, повідомляє інформаційне агентство Волинські новини.
За словами глави держави, в Ягодині він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.
В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.
"Не буде такого, що не будуть нікому" підмазати ". Чому одні повинні платити акцизи і збори, а інші - ні? "- пояснив президент.
Як відомо, скупчення машин на польсько-українському кордоні викликало труднощі з прикордонним рухом і збільшило час очікування на кордоні.
Зазначимо, що за перший квартал 2017 року на територію України в режимі імпорту було ввезено 39046 автотранспортних засобів на $588,5 млн.
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