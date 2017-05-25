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Порошенко заявив, що ліквідує нерозмитнені авто на єврономерах

В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися
Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Порошенко заявив, що ліквідує нерозмитнені авто на єврономерах Петро Порошенко. Фото: lb.ua

Подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласників, - заявив Порошенко в Луцьку після відвідування митного пункту Ягодин на кордоні з Польщею, повідомляє інформаційне агентство Волинські новини.

За словами глави держави, в Ягодині він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.

В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.

"Не буде такого, що не будуть нікому" підмазати ". Чому одні повинні платити акцизи і збори, а інші - ні? "- пояснив президент.

Як відомо, скупчення машин на польсько-українському кордоні викликало труднощі з прикордонним рухом і збільшило час очікування на кордоні.

Зазначимо, що за перший квартал 2017 року на територію України в режимі імпорту було ввезено 39046 автотранспортних засобів на $588,5 млн.

 

 

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25 05 2017 11:18
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