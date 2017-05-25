Порошенко заявив, що ліквідує нерозмитнені авто на єврономерах

В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Подібні схеми, за якими ввозять нерозмитнені автомобілі в Україну, є нечесними по відношенню до інших автовласників, - заявив Порошенко в Луцьку після відвідування митного пункту Ягодин на кордоні з Польщею, повідомляє інформаційне агентство Волинські новини.

За словами глави держави, в Ягодині він поспілкувався з українським власником машини з іноземними номерами, який прямував до Польщі. Власник машини зізнався президенту, що не перетинає кордон раз в 5 днів, як того вимагає закон.

В майбутньому від цієї практики будуть відмовлятися.

"Не буде такого, що не будуть нікому" підмазати ". Чому одні повинні платити акцизи і збори, а інші - ні? "- пояснив президент.

Як відомо, скупчення машин на польсько-українському кордоні викликало труднощі з прикордонним рухом і збільшило час очікування на кордоні.