Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай переживає найбільший місячний відтік капіталу за 15 років

18 серпня 2025, 11:52
Китай переживає найбільший місячний відтік капіталу за 15 років
Фото: з вільного доступу
Інвестори материкової частини активно виводять гроші для інвестицій у Гонконзі та закордонні боргові інструменти.

У липні капітальні відтоки з Китаю сягнули рекордного рівня через активні інвестиції інвесторів материкової частини в активи Гонконгу. 

Про це повідомляє Bloomberg

За даними Державного управління з валютного контролю КНР, банки країни у липні перевели за кордон $58,3 млрд від імені клієнтів для інвестицій у цінні папери це найбільший місячний відтік капіталу з 2010 року. 

Серед основних причин - масштабні покупки акцій у Гонконзі та розширення програми Southbound Bond Connect, яка дозволила збільшити інвестиції в закордонні боргові інструменти. Лише в липні через цю програму інвестори придбали іноземних облігацій на 12,6 млрд юанів ($1,8 млрд) - найвищий показник у 2025 році. 

Водночас іноземні інвестори продовжують скорочувати вкладення у китайські облігації: їхні портфелі зменшилися приблизно на 300 млрд юанів, до мінімуму з січня 2024 року.

Також падіння торкнулося сертифікатів депозитів (NCD), популярних серед іноземців обсяг володінь упав на 167 млрд юанів, що стало третім поспіль місячним зниженням. 

Економісти відзначають, що влада Китаю наразі готова толерувати відтік капіталу, використовуючи слабкість долара для поступової лібералізації валютного контролю та глобалізації юаня. Очікуване зниження ставок у США і скорочення розриву в прибутковості між китайськими й американськими активами може зменшити тиск на китайську валюту.

 
Китайкапітал

Останні матеріали

Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О’Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється