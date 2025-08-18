Китай переживає найбільший місячний відтік капіталу за 15 років

Інвестори материкової частини активно виводять гроші для інвестицій у Гонконзі та закордонні боргові інструменти.

У липні капітальні відтоки з Китаю сягнули рекордного рівня через активні інвестиції інвесторів материкової частини в активи Гонконгу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Державного управління з валютного контролю КНР, банки країни у липні перевели за кордон $58,3 млрд від імені клієнтів для інвестицій у цінні папери це найбільший місячний відтік капіталу з 2010 року.

Серед основних причин - масштабні покупки акцій у Гонконзі та розширення програми Southbound Bond Connect, яка дозволила збільшити інвестиції в закордонні боргові інструменти. Лише в липні через цю програму інвестори придбали іноземних облігацій на 12,6 млрд юанів ($1,8 млрд) - найвищий показник у 2025 році.

Водночас іноземні інвестори продовжують скорочувати вкладення у китайські облігації: їхні портфелі зменшилися приблизно на 300 млрд юанів, до мінімуму з січня 2024 року.

Також падіння торкнулося сертифікатів депозитів (NCD), популярних серед іноземців обсяг володінь упав на 167 млрд юанів, що стало третім поспіль місячним зниженням.

Економісти відзначають, що влада Китаю наразі готова толерувати відтік капіталу, використовуючи слабкість долара для поступової лібералізації валютного контролю та глобалізації юаня. Очікуване зниження ставок у США і скорочення розриву в прибутковості між китайськими й американськими активами може зменшити тиск на китайську валюту.