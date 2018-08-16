В Україні почались зйомки фільму про події в Іловайську 2014 року

Основна сюжетна лінія фільму розгортається в Іловайську, яке українські військові звільняли у серпні 2014 року

У середу, 15 серпня, в Україні стартували зйомки фільму під робочою назвою "Іловайська історія", який розповідатиме про події в Іловайську 2014 року. Зйомки стрічки відбуваються під Києвом.

В основу сценарію художнього фільму покладена історія добровольців батальйону "Донбас", які брали участь у визвольній операції в 2014 році, повідомили організатори зйомок фільму, інформує Громадське.

Основна сюжетна лінія розгортається безпосередньо в Іловайську, яке українські військові звільняли у серпні 2014 року. У центрі сюжету — командир штурмової групи батальйону "Донбас" під позивним "Бішут", який разом із побратимом були поранені і залишились в оточенні у центрі міста.

Сценарист картини — Михайло Бриних — працював над створенням сценарію понад 2 роки, і поклав в основу сюжету численні матеріали ЗМІ про Іловайську операцію.

Кастинг акторів проходив майже 4 місяці. Режисер картини — Іван Тимченко — вирішив, що Бішута" має зіграти Тарас Костанчук — волонтер, історія якого покладена в основу сценарію.

Зйомки стрічки відбуватимуться з серпня по жовтень 2018 року. Для локацій обрали декілька регіонів, зокрема перші знімальні дні відбудуться в Київській області.

Прем’єра картини запланована на серпень 2019 року, до п’ятої річниці Іловайської трагедії.

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив у коментарі Громадському, що держава не має жодного відношення до стрічки і не виділяла коштів на зйомки.

Сценарист фільму Михайло Бриних повідомив Громадському, що "одного джерела фінансування немає". "До цього докладається багато людей, передусім бійці батальйону "Донбас", — пояснив Бриних.

За його словами, зйомками фільму займається продакшн-студія "Світлофор-фільм".

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон. 28 серпня 2014 року українські війська потрапили в оточення під Донецьком, в Іловайську —місті, яке вони за два з половиною тижні боїв так і не змогли взяти під свій контроль.

Наступного дня із бойовиками начебто вдалося домовитися про «зелений коридор» для виведення бійців та техніки. Однак, обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.