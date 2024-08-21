Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер склав воєдино все, що відбувалося з моменту заходу українських сил у Курську область. Від початкового задуму до поступового розширення зони операції протягом перших десяти днів. Цей аналіз буде важливим елементом історії Курської операції ЗСУ.

Курський наступ увійде в історію. Київ дав по зубах не лише путіну

Курська кампанія 2024 року триває успішно, хоча й не без втрат. Десять днів українські війська вступають у бій з російськими резервами, що прибувають, але все ще просуваються вперед.

Україна ніколи не збиралася чекати до 2025 року, щоб піти в наступ. Час – найцінніший ресурс на війні. Якщо ви можете змусити ворога витрачати свій, ви ефективно збільшуєте свої власні сили. Перехопити ініціативу – це мати достатньо ресурсів, щоб змусити супротивника вести гру по-вашому. Ви змушуєте їх реагувати, створюючи реальність, в якій військам на передовій доводиться вирішувати, як її витримати. Ось чому ініціативу так часто описують як матеріальний об'єкт.

Київ не просто викрив основний блеф, що лежить в основі влади путіна, він також дав по зубах усій касті недалеких, легковажних лідерів, які домінують на Заході. Було надзвичайно приємно спостерігати за тим, як весь їхній ретельно розроблений план загнати Україну в перманентну патову ситуацію і вічну війну вмить розвіявся.

Те, як війна і військові дії трактуються у західних ЗМІ, є докорінно хибним. Перефразовуючи одного з німецьких військових професіоналів, який знався на своїй справі, можна сказати, що на війні все просто, але коли на кону стоїть життя людей, виконувати всі ці прості речі надзвичайно складно.

Те, що зробили українські війська під Курськом, увійде в історію не просто так. Їм вдалося зібрати тисячі різних інгредієнтів у потрібних кількостях і в потрібному темпі, щоб влаштувати пекло для тих, хто стояв на їхньому шляху. Можливо, Сирський і придумав план, але перемога завжди залежить від ефективного виконання.

Через півтора тижні масштаб і мета української Курської кампанії все менше і менше викликають суперечки. Це не був простий рейд чи піар-хід, Сирський майже напевно мав низку розгалужених планів, які б визначили, як далеко українським військам доведеться просунутись.

Якби оборона кордону протрималася, наприклад, більше кількох годин, операцію довелося б скасувати або згорнути. Якби москва ефективно відреагувала протягом перших сорока восьми годин, українські війська, якби вони були прорвані, могли б вести перестрілки навколо Суджі, а потім відступити. Лише коли ворог був помітно шокований і паралізований на кілька днів, цілі бригади прорвалися через кордон, щоб посіяти хаос.

Я фанат шведського металу, особливо Amon Amarth. Кілька років тому вони написали декілька текстів, які підходять для цього моменту, якщо читачі дозволять трохи підбадьорити себе: Зграя вовків наближається, Почуйте, як виють звірі! Вони швидко пересуваються зимовим лісом, І незабаром прийде час бенкетувати! Жорстоке полювання триває всю ніч, Здобич задихається! Вони відчувають жало палаючих очей, що прикипіли до шиї!

Якщо ви український солдат, який зараз воює під Курськом, це приблизно те, що ви відчуваєте, змінюючи холод євразійської зими на пекучу спеку. Принаймні ти почуваєшся досить добре, доки не полетять кулі і не просвистять снаряди...

Але завжди існують жорсткі обмеження на те, як довго може тривати наступ. Логістика тримає операції на короткому повідку, особливо коли мобільність повертається в гру. Поняття виснаження і маневру не конкурують, а доповнюють одне одного. Військові підрозділи маневрують, щоб спричинити виснаження, не зазнаючи його у відповідь, але сам факт пересування спричиняє певні втрати.

Мобільна війна дозволяє стороні, яка має певні структурні переваги, використовувати їх надто швидко, щоб опонент не встиг оговтатися. Краща інформація та логістика дозволяє військовим силам задавати темп бойових дій, не даючи противнику побудувати підготовлену оборону. Будь-який наступ – це гонка з часом, власні сили завжди зменшуються так само швидко, або навіть швидше, ніж у супротивника.

Це одна з причин, чому наступ зазвичай відбувається ривками швидкого просування, розділеними періодами, коли лінії фронту помітно не зміщуються. Створення нових укріплень потребує часу, тому команди солдатів займають корисні позиції доти, доки вони можуть перейти на нові. Плинність бою ускладнює розуміння того, хто і що контролює в даний момент, навіть для командирів, які беруть участь у бойових діях. Це, звичайно, дає додаткові переваги тій стороні, чиї команди можуть діяти більш незалежно.

Курська кампанія на десятий день. За майже вісім тисяч років у веденні війни мало що змінилося

Після десяти днів здається очевидним, що Україна продовжує контролювати ситуацію, фронтові війська зберігають перевагу над російськими військами, які поспішають кинути їм виклик. Після двох досить вибухонебезпечних стрибків зростання, другий з яких, природно, був більш поміркованим, ніж перший, Україна, схоже, перебуває в розпалі третього.

Взагалі, солдати можуть брати участь у тривалих бойових діях лише протягом трьох днів, плюс-мінус пару. Зрештою, вони повинні відпочивати, і хоча багато українських солдатів пережили набагато довші періоди на нульовій лінії під час цієї війни, це стає дуже небезпечним під час наступальних операцій. Це означає, що навіть у великій кампанії лише третина задіяних військ бере активну участь у бойових діях, а прогрес зазвичай досягається приступами і відступами.

Наприклад, у 2003 році американським військам довелося зупинятися на два-три дні на шляху до Багдада, щоб налагодити логістику. У той час ЗМІ були стурбовані тим, що американське вторгнення до Іраку буксує перед обличчям зростаючого опору. Потім наступ розпочався знову, і через кілька днів Третя піхотна дивізія здійснювала свій "Громовий пробіг" через Багдад, а полк морської піхоти увірвався в місто зі сходу, коли лоялісти Саддама Хусейна розбіглися в різні боки.

Україна не йде на москву, але в цій війні політичним еквівалентом є можливість розірвати ключові логістичні зв'язки з фронтом. Крим покладається на сухопутний міст вздовж Азовського узбережжя, в той час як в операції на Харківщині росіяни використовують автомобільні та залізничні мережі, що пролягають через Курську та Бєлгородську області. путінські генерали стикаються з цілком реальною небезпекою того, що для утримання Курська і Бєлгорода їм доведеться задіяти більше сил, ніж вони мають для утримання довгого південного флангу вздовж Чорного моря.

Так само, як на тактичному рівні успіх найкраще досягається шляхом обходу основних опорних пунктів, щоб відрізати їхнє постачання, так само і на оперативному та стратегічному рівнях. За майже вісім тисяч років людської війни мало що змінилося – лише інструменти.

Щоб просуватися вперед, потрібно підтримувати певну матеріальну перевагу в достатній кількості сфер (високе повітря, низьке повітря, відкрита місцевість, закрита країна тощо), достатню для того, щоб рухатися швидше і наносити більш розумні удари, ніж ворог. Ризикують живі люди, які дихають, навіть якщо використовують дрони, тому вони мають бути якнайкраще екіпіровані і підготовлені. Перемога над ворогом досягається шляхом руйнування систем, на які він покладається для утримання позицій, шляхом створення і використання асиметрії у кожній сфері.

Інакше кажучи: багато чого має бути зроблено правильно, щоб утримати солдатів на полі бою протягом тривалого часу. Ускладнюйте ворогу життя настільки, наскільки це можливо. Просто пам'ятайте, що вони повинні робити те ж саме з вами.

Окрім досягнення несподіванки і використання шоку, викликаного нею, початковий успіх України залежав від того, що вона мала повну інформацію про простір бою. Зрозуміло, що бойові групи, які розпочали штурм, точно знали, куди наносити удари, взявши сотні полонених під час початкового наступу.

Вся територія, ймовірно, була інфільтрована невеликими розвідувальними групами. Безпілотники, що діють за межами нового фронту, відстежують сили, які посилає москва. Це дозволяє українським командирам готувати свої війська і влаштовувати засідки.

По мірі того, як з'являється все більше відеозаписів з перших днів кампанії, підтверджуються ранні повідомлення про широке використання західної бронетехніки. Свідченням того, наскільки ефективним був наступ української армії, є те, що лише кілька "Страйкерів" і один "Мардер" були помітно пошкоджені. москва прагне публікувати кадри, на яких згорає техніка НАТО, тому той факт, що вона знищила переважно броньовані вантажівки (MRAPS), колісні БТРи і танки Т-64, є надзвичайно промовистим.

Очевидно, що до наступу залучені основні підрозділи 80-ї та 82-ї десантно-штурмових, 22-ї, 61-ї та 116-ї механізованих бригад, а також 103-ї бригади територіальної оборони. На землі також перебувають підрозділи інших бригад (88-ї, 92-ї, 93-ї мехбригад) та окремі батальйони.

Бойові групи десантно-штурмових бригад, схоже, очолили початкову атаку після короткого, але інтенсивного обстрілу і залишаються на передньому краї. Ці формування здебільшого надають перевагу швидким операціям, тому той факт, що вони просунулися на північ і північний захід від прориву, уникаючи Суджі, говорить мені про те, що Україна прагне просунутися якнайдалі в цьому напрямку. Механізовані бригади більше зосереджені на східному фланзі, де опір росіян також був найжорсткішим.

Як десантно-штурмові, так і механізовані бригади використовують ротні групи, які об'єднують бронетехніку, зокрема танки, з піхотою і вогневою підтримкою на тактичному рівні для нанесення ударів по цілях. Незважаючи на залучення кількох бригад, ця операція не була багатобригадним комбінованим наступом на широкому фронті в стилі НАТО і навіть не була хрестоматійним проривом. Це була майже чиста дистиляція того, що я намагався донести у своїй концепції "війни розвідника": баланс між органічним центральним плануванням і автономним децентралізованим виконанням.

За добу після першого штурму український авангард прорвав московську прикордонну оборону, обійшов Суджу і прорвався вглиб ворожої території. Через два дні передові підрозділи були майже за 20 км від кордону, на зовнішньому краю ефективної артилерійської та безпілотної підтримки. Там вони почали займати вигідні позиції для засідок біля ключових доріг, уникаючи населених пунктів, і розпочали роботу зі стримування підкріплень противника, що прибували.

Саме тоді починають з'являтися відео з дронів орків, які завдають ударів по українській техніці, а також з'являється авіація. Вони не мали негайного ефекту, і до кінця другого дня початкова атака була явно успішною. Українське командування негайно перекинуло більше батальйонів на російську територію, убезпечивши прикордонну дорогу і значну ділянку російської лінії оборони навколо Суджі.

Початкові проломи були приблизно 10 км завширшки і 5 км завглибшки кожен, але коли вони з'єдналися разом, розрив став 20 км. Це створило відносно безпечну центральну кишеню, де могли розпочати роботу засоби ППО і артилерія середнього радіусу дії, не піддаючись інтенсивному обстрілу. Україна також досить чітко перемістила багато засобів радіоелектронної боротьби в цей район, ймовірно, використовуючи нові схеми глушіння. Вірогідно, перехоплювачі безпілотників також працюють, допомагаючи москві не бачити того, що відбувається на землі в режимі реального часу.

Курськ, 2024 рік: дні 1-2. Водяний знак суто для розваги.

Розуміння того, що ворог має десять тисяч солдатів, які діють на території в тисячу квадратних кілометрів, не приносить москві багато користі. Не можна вести вогонь наосліп по такій великій території і сподіватися завдати достатньої кількості жертв, щоб зупинити просування, навіть із застосуванням ядерної зброї.

Більшістю цілей, які москва вразила, були MRAPи, що знаходились на відкритій місцевості і, ймовірно, були покинуті після підриву на міні або влучання РПГ. Солдати, які їхали в них, цілком могли бути в порядку, сховавшись у найближчому лісі, і продовжили воювати. Існує низка повідомлень, принаймні одне з них підтверджене, про те, що в цій плутанині російська авіація завдавала ударів по власних військах.

На третій день Курської кампанії масштаби того, що відбувалося, вперше стали зрозумілими для уважних спостерігачів. Цікаво, що шок у москві був настільки сильним, що путінський режим відреагував на нього лише на наступний день. Ця затримка, ймовірно, на два дні, прирекла на провал будь-які надії на те, що російський опір змусить Сирського відкликати наступ і назвати його просто рейдом.

На третій день українська сторона досягла кульмінації у використанні прориву: передові підрозділи зайняли позиції приблизно за 30 км від кордону. Розвідувальні групи просунулися далі, нібито здійснивши рейд вздовж траси Курськ-Рильськ на відстані 30 км – перевагою наявності великої кількості колісної бронетехніки є те, що поки противник не створить багато хороших оборонних позицій, рейди на таку відстань можливі за умови адекватної підтримки безпілотниками і артилерією. На третій день на дорозі до Рильська з'явилися знімки згорілої колони вантажівок, які везли підкріплення, поки їх не спалили ракетами HIMARS, і, без сумніву, інші менш приголомшливі сцени розігрувалися в інших місцях.

Те, що темпи просування українських військ суттєво сповільнилися приблизно на четвертий день, цілком зрозуміло, враховуючи межі людської витривалості. До цього моменту війська, які проводили операцію, гостро потребували відпочинку, більшість із них втратили принаймні кількох людей. Як і російські частини на шляху до Києва у 2022 році, вони були дещо дезорганізовані. Тоді ж почали прибувати перші резерви, відправлені москвою, і, на відміну від призовників, чеченців, а також постійних мешканців регіону, які відновлювали сили, вони не були шоковані.

Приблизно в той самий час, коли решта світу усвідомлювала, що стратегічна ситуація в українській війні щойно радикально змінилася, Україна, ймовірно, ввела в бій другий ешелон сил. Спочатку на російській землі діяло не більше кількох тисяч солдатів, але на п'ятий і шостий день сили, вірогідно, потроїлися.

Тоді як багато солдат, які очолювали атаку, пішли на заслужений відпочинок, нові війська взяли на себе завдання стримувати підкріплення росіян і утримувати вже захоплену територію, поки налагоджувалися логістичні зв'язки.

На п'ятий день в центрі уваги українських операцій залишався захист плацдарму проникнення, одночасно зриваючи спроби противника сформувати цілісний фронт. Наступаючи на захід і схід від початкового пролому, українські війська неухильно розширюють його до більш ніж 45 км, що означає, що російська ствольна артилерія більше не може дістатися до центру звільненої території. Ракети можуть, але вони менш точні, якщо тільки москва не захоче витрачати дорогі і набагато дефіцитніші "Іскандери".

Курська область, 2024 рік: день 3-5.

На п'ятий і шостий день Україні вдалося встановити повний контроль над Суджею, відбивши початкові контратаки зі сходу. Перші підкріплення, надіслані москвою, прибули з Південного та Харківського фронтів, і хоча вони швидко перемістилися на північний і західний боки прориву, східний фланг залишався найлегшим для підкріплення.

Приблизно на шостий день Україна, схоже, вирішила вжити відкритих заходів для зменшення цієї загрози. Після кількох днів просування на південь від Суджі, нові українські війська просунулися аж до міста Гір'ї, що за 15 км від кордону і за 25 км на південний схід від Суджі.

На жаль, все пішло не зовсім за планом. Передова рота, що складалася з десяти БТРів, в'їхала у Білицю і Гір'ї лише для того, щоб потрапити в засідку. Щонайменше пів дюжини українських БТРів було знищено і ще один захоплено – це, за іронією долі, викликало паніку серед місцевих жителів, коли деякі чеченці влаштували розважальну поїздку.

Але, незважаючи на важкий день для однієї української роти, це просування ознаменувало відновлення зусиль України з розширення зони контролю. На сьомий день стало очевидно, що Україна контролює територію з точністю до кількох кілометрів від того місця, де воювали її передові підрозділи. Чисельність військ, що підтримували вторгнення, зросла майже до десяти тисяч, причому більша частина чотирьох бригад перебувала на російській території, а ще дві або більше бригад були в резерві.

Схоже, що приблизно за тиждень Київ зрозумів, що операція мала приголомшливий успіх і не було жодних причин стримуватися від запуску наступної фази. москва все ще діяла мляво, хоча путін незабаром призначив свого охоронця наглядати за зусиллями ФСБ, спрямованими на те, щоб взяти ситуацію під контроль. Проте імперія виявила, що у неї залишилося небагато дорогоцінних резервів.

Інакше кажучи, після тижня боїв стало зрозуміло, що Україна має чудову нагоду завдати ворогу жорстоких втрат і створити підґрунтя для подальших наступальних операцій на інших фронтах. Формуються нові резерви, і зараз Україна щомісяця випускає еквівалент шести бригад, тоді як у травні ця цифра становила лише третину від цієї кількості. Україна може дозволити собі утримувати до пів дюжини бригад у Курську, щоб зв'язати і послабити підкріплення противника на тижні або навіть місяці.

З часом Україна зможе замінити атакуючі бригади на більш легкі, які проводитимуть територіальну оборону, повільно відступаючи до кордону по одному полю або лісосмузі за раз. В процесі вони зв'яжуть сорок-п'ятдесят тисяч орків, необхідних для підтримки наступу на Донбасі. Коли це закінчиться, москва опиниться фактично на порожньому місці, вразливою для нових наступів на інших фронтах. Ось як можна перехопити ініціативу.

На сьомий день українські війська наростили достатню бойову потужність на зовнішньому краю вторгнення, щоб зафіксувати і знищити російські підкріплення, які намагалися захистити ключові міста. москва, схоже, сформувала три блокуючі угруповання, намагаючись сповільнити просування України.

Курська область, 2024 рік: День 6-10 – і далі?

На заході протягом сьомого і восьмого днів українські війська впевнено просувалися в обхід Кореневого, зайняли Снагость і наблизилися до Толпіно, погрожуючи оточити місто. На дев'ятий день новий маршрут, що веде на північ з української території до Снагості через Гордіївку, був убезпечений, а війська 103-ї бригади взяли під контроль російський бік кордону. москва, очевидно, наказала евакуювати весь Глушківський район, тільки на захід. Це цілком може бути прелюдією до того, що цей район впаде і Україна захопить ще один значний шматок території росії.

Уздовж доріг, що ведуть на північ до Курська, москва нарощує дещо жорсткіше угруповання, а Україна лише підступає ближче до Кромських Биків, місцевої транспортної розв'язки. Що Україна планує робити на цьому напрямку, невідомо – можна припустити, що протягом наступних десяти днів може бути застосована достатня бойова міць, щоб просунути лінію фронту аж до Льгова. Це добре поєднувалося б ыз більш широкою метою захоплення Рильська, що, як я підозрюю, є розтягнутою метою кампанії.

Трикутник Льгов-Рильськ-Суджа має бути достатньо захищеним. Курська атомна електростанція в Курчатові залишатиметься на відстані близько 10 км від лінії фронту, що змусить москву залучити багато сил для її утримання, якщо і доки українські війська не будуть відкинуті назад. Звісно, захоплення станції було б помилкою, адже тоді Україна несла б відповідальність за її безпеку.

На схід від Суджі, як здається, перебувають найбільш значні російські підкріплення, але зі сьомого по дев'ятий день вони зазнали невдач під час нових українських атак. Витіснене з Махнівки на південний схід і Мартинівки на північний схід на дев'ятий день, угруповання також відійшло на південь.

Хоча спочатку це виглядало як невдала розвідувальна експедиція, на дев'ятий день стало очевидно, що просування українських військ до Гір'ї на шостий день не було ізольованою подією. Українські сили, що просувалися через кордон, досягли міста, і якщо члени роти БТРів, які втратили більшість своїх машин, або утримували позиції в лісі, або відійшли на захід всього на кілька кілометрів, то зараз вони знову на українській стороні лінії зіткнення.

Утримуючи цю ділянку, Україна не дає підкріпленням орків наблизитися до східної сторони Суджі. Це дасть змогу відкинути російсько-терористичні війська на п'ятнадцять кілометрів від цього населеного пункту. Забезпечення дуги від Гір'ї до Великого Солдатського дозволило б Україні захистити східний фланг вторгнення і створити передумови для убезпечення частини прикордонної зони Бєлгород-Суми в майбутньому.

На десятий день українські війська продовжували просуватися в напрямку Глушково, а припущення про наступ 82-ї десантно-штурмової за Толпіно підвищують шанси на витіснення москви з Кореневого. Якщо це станеться, дорога на Рильськ буде відкрита, що відріже місто від Курська. москві доведеться залишити вдвічі більше території, ніж вона вже втратила, якщо Рильськ впаде, а Україна зможе зайняти оборонну позицію. москва буде змушена атакувати з дороги, яка проходить близько до кордону далі на північ, або з тієї, що проходить через Льгов.

Це може легко поставити її на лінію фронту. Коротко кажучи, якщо український другий ешелон буде замінений свіжим третім на лінії фронту в найближчі кілька днів, ще один вибуховий ріст зони "Вільного Курська" не тільки можливий, але і ймовірний.

Не виключено також, що Україна просто втримає те, що має, але це, мабуть, було б помилкою. Лінія фронту вторгнення наразі становить понад 150 км, навіть якщо східний фланг консолідується. Однак порушення кордону – це лише третина від цієї відстані. Забезпечення безпеки Рильська дозволило б Україні створити зону з фронтом лише 150 км, що майже точно відповідає довжині ділянки міжнародного кордону, яка прилягає до місця його розташування.

Моя оцінка за десять днів полягає в тому, що мета України – витратити наступні десять днів на створення буферної зони такого розміру. Це врешті-решт змусить путіна спрямувати майже всю бойову міць, яку він може зберегти для наступу в Україні, на утримання Курська і Бєлгорода.

На фронті в окупованій Україні утворяться слабкі місця. Сирський скористається ними, і почнеться кінець.

Розробка наступальних операцій. Кожна операція має природну кульмінаційну точку

Те, як розгорталася ця операція, підтвердило мою теорію про те, що українські бригади функціонують як адміністративні оболонки, які зазвичай командують батальйонами і ротами, запозиченими у інших на час проведення певної операції. Це звичайна практика в польових умовах, де детальні організаційні схеми мало що означають. Роти і навіть взводи зазвичай об'єднуються на ситуативній основі, навіть якщо це ускладнює координацію.

Завдяки широкому спектру сучасного озброєння, дії на рівні відділення і взводу в межах кількох кілометрів фронту зливаються в рух ротного масштабу. Кілька рот, що вражають цілі на відстані від п'яти до десяти кілометрів фронту, утворюють батальйонні дії. Українські бригади, яким доручено прикривати певну ділянку фронту, кидають у бій піхотні батальйони за підтримки роти підтримки – бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів.

Це те, що я схильний називати бойовими групами. Радянська доктрина переважно використовує ще більші, але функціонально схожі за завданнями формування, які називаються оперативно-маневреними групами – сукупність сил, призначених для використання прориву у фронті противника.

Незалежно від масштабу, з яким ви працюєте, ідея однакова: створюється своєрідний організм, мотивований єдиною метою: атакувати і знищити сили противника в межах досяжності. Це смертельна загроза для будь-кого, хто перебуває на відстані пострілу. Україна фактично поєднала в Курську ОМГ кілька бойових груп. Це вимагало витратити значну частину останніх десяти днів на нарощування сил і створення ліній постачання між основними проривами.

Частково причиною того, що спочатку стрімке просування українських військ сповільнилося, є те, що після прориву кордону передові підрозділи намагалися з'ясувати, як далеко вони зможуть зайти. Загони розміром з роту просунулися на відстань до 30 км від кордону, а менші розвідувальні підрозділи – вдвічі далі. Б'юся об заклад, що підрозділи спеціального призначення перебувають на місцях ще далі.

Україна, схоже, економить свої сили, використовуючи бойові групи, що перебувають на стадії відновлення, як оперативний резерв у спокійних секторах, де їхнє втручання навряд чи буде часто потрібне. Це призводить до того, що бригади виявляються розкиданими по різних фронтах, а їхні частини воюють одночасно в двох місцях.

Це частина плутанини щодо того, які саме бригади воюють у Курській області. Показовим є випадок 82-ї десантно-штурмової бригади. За останні півтора року 82-га десантно-штурмова продемонструвала дуже добру оперативну дисципліну безпеки. На відміну від 47-ї механізованої бригади, оснащеної сучасною технікою, 82-га бригада тримається в тіні. У 2023 році вона вела запеклі бої за прорив "Лінії Суровікіна" біля Вербового, який був здійснений у липні, і втратила лише один "Челленджер-2" та кілька "Мардерів" і "Страйкерів" у надзвичайно складній оперативній обстановці.

Хоча були повідомлення про те, що 82-га бригада або бойова група з її складу перемістилася з Вовчанська до Курська, знадобився цілий тиждень, щоб з'явилася достатня кількість відеоматеріалів, які б підтвердили, що бригада веде наступ поряд з 80-ю бригадою. Отже, майже напевно на території росії зараз перебуває техніка стандарту НАТО. Це сценарій, про який навіть Том Кленсі не наважувався мріяти.

І знаєте що? путін не бомбардує Польщу чи Німеччину. Ядерні ракети не полетіли.

Але повернімося до Курської області. Київ зміг досягти несподіванки на самому початку, порушивши правила того, що, на думку всіх, було в найкращих інтересах України. Це не означає, що він також зможе порушити більш жорсткі матеріальні правила, які визначають, як швидко втрачається бойова міць.

Підрозділи на передовій мають бути обережними і не просуватися так швидко, щоб не залишати небезпечних прогалин, якими може скористатися ворог. Вони також повинні пам'ятати про те, що логістика стає експоненціально складнішою, чим далі ви віддаляєтесь від бази. Артилерія та інші види вогневої підтримки в більшості випадків є реальним джерелом втрат для ворога, тому солдати на передньому краї наступу не можуть обігнати гармати або безпілотники, які мають максимальний ефективний радіус дії.

Понад те, кожен день, коли бойова сила перебуває в полі бою, вона втрачає бойову міць. Я зазвичай припускав, що бригада в бою втрачає в середньому 1% своєї чисельності щодня, а втрата близько третини призводить до того, що вона ледве здатна утримувати позиції, не кажучи вже про просування вперед.

У більшості випадків все, чого сподіваються досягти під час наступу, має відбутися за лічені дні. Після певного моменту продовження наступу є помилкою, якщо тільки критична мета майже досягнута, а у ворога немає резервів. Наступні десять днів у Курську значною мірою визначатимуть, скільки території утримує Україна і з якою швидкістю вона буде змушена відступати.

Що б не сталося, за останні десять днів Україна знову досягла того, що здавалося неможливим, поки українці не довели, що це не так. Ядерна "наддержава" була захоплена зненацька, втратила територію і з усіх сил намагається відновити свою рівновагу. Якби москва справді зіткнулася з міжнародною коаліцією, налаштованою на знищення росії, ніщо не зупинило б її від походу на кремль.

Нездатність взяти Київ, повстання "Вагнера", тепер Україна захопила значний шматок Курщини – картина зрозуміла. Імперія путіна руйнується крок за кроком, а його режим – порожня шарада, що спирається на блеф і зброю, яка залишилася з радянських часів.

Навіть якщо війська путіна зберуться із силами, щоб відтіснити українські війська назад через кордон, якщо останні вирішать вести активну оборону під час повільного відступу, це призведе до десятків тисяч жертв протягом наступних кількох місяців. Армія путіна вже втрачає більше солдатів і техніки, ніж може замінити. Ця траєкторія розвитку подій не буде більш сприятливою для нинішнього окупанта кремля, ніж це було в минулих війнах московії.

Крім того, москва тепер має розглянути можливість того, що Україна може розпочати вторгнення в будь-яку точку вздовж кордону. На Харківському фронті це піднімає привид українських військ, що завдають удару по тилах російських формувань, які тиснуть на Вовчанськ. Орки, які б'ються за Оскіл на Куп'янському фронті, так само вразливі перед українським натиском вздовж річки в напрямку великої російської бази у Валуйках.

Після Курська: хочеш все назад, москва? Залиш окуповану Україну. Легка торгівля.

Вся логіка воєнних дій москви в Україні повністю руйнується, якщо стикається з небезпекою втратити частину своєї міжнародно визнаної території. А оскільки майже вся бойова міць москви відведена від її інших кордонів, за винятком більшої частини її значно переважаючого за чисельністю військово-морського флоту, будь-хто, хто має намір, має всі підстави дошкуляти путіну, поки це можливо.

Звичайно, слабкодухі союзники України також опинилися під ударом. Попередження про жахливу ескалацію, якщо Україна не отримає найкращу зброю і ліцензію на її використання на власний розсуд, виявилися нісенітницею. Купка вчених-бюрократів створила уявний всесвіт, де застосування в'єтнамського стилю мислення про управління конфліктами призвело до того, що тисячі українців гинуть у війні, яка могла б закінчитися ще майже два роки тому.

У найгіршому випадку, схоже, що Україна зможе вийти з цього наступу, здійснивши поетапне відведення військ під тиском протягом багатьох тижнів, і все одно контролюватиме лінію оборони москви вздовж кордону в якості буферної зони. У кращому випадку, "Вільний Курськ" розшириться та охопить приблизно половину області, що дасть Україні шанс повторити процес у Бєлгороді.

Якщо Суми і Харків будуть захищені від нападу, з'явиться можливість розгорнути системи Patriot для захисту цього регіону від атак російських безпілотників, ракет і планерних бомб. Це також значно полегшило б використання Україною літаків F-16 і АВАКС, відсунувши російську авіацію і точки запуску безпілотників далі від Києва. Передові авіабази на схід від Дніпра, які останнім часом зазнають атак БПЛА, мають бути набагато краще захищені, потенційно навіть здатні приймати F-16.

Позиція українських військ у Курську свідчить про сильне бажання продовжувати боротьбу, яка йде їхнім шляхом. Я сумніваюся, що вони підуть звідти найближчим часом, можливо, до самого кінця війни. Навіщо здавати такі оборонні позиції, як ті, що були побудовані москвою за величезні кошти на путінському боці кордону?

Підстави для справедливого припинення вогню напередодні мирних переговорів можна знайти в тому, що кожна сторона погодиться на поетапне виведення військ з території, окупованої іншою стороною. москва відступає на свої позиції станом на 2021 рік, а в обмін на це Україна відступає до прикордонної зони, яку вона утримує як страховку, поки російські війська не повернуться за міжнародні кордони. Тоді може розпочатися важкий процес реінтеграції та відновлення з обох сторін. Відшкодування збитків і передача членів режиму до суду можуть бути поєднані з розблокуванням заморожених російських фінансових резервів.

Існують певні межі того, як далеко можуть просунутися українські війська. Курськ і атомна електростанція в сусідньому Курчатові ніколи не були метою цієї кампанії, хоча загроза для них обох абсолютно реальна. Кожна операція має природну кульмінаційну точку. Українська Курська кампанія, можливо, навіть вже досягла своєї. Час покаже.

Як би там не було, в якийсь момент протягом наступних трьох тижнів українська кампанія майже напевно переключиться на іншу передачу. Ймовірно, відбудеться консолідація і передача позицій новим бригадам. Тоді Сирський розгорне таку ж операцію десь в іншому місці – можливо, біля Гуляйполя або навіть уздовж Дніпра. Десь на Донбасі може стати реальною ціллю, якщо Україна отримає адекватну підтримку, зокрема набагато більше сучасної бронетехніки.

Наступного разу орки можуть не мати резервів, щоб закрити пролом. Курська кампанія може прокласти шлях до остаточного прориву на Азовському фронті, так само, як операції на Херсонщині та Харківщині були близнюками.

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