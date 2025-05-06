Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines

Редактор англомовного журналу Insider Майкл Вайс та незалежний аналітик з питань безпеки та зовнішньої політики Джеймс Раштон, який знаходиться в Україні, в американському виданні New Lines розкривають нову жахливу тактику російських спецслужб в Україні – використання цивільних осіб, особливо підлітків та молоді, як несвідомих "смертників" для здійснення терактів. Ця тактика нагадує методи терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛ, проте з цинічною відмінністю – жертви не знають про свою долю, пишуть автори.

Десь після 14:00 у День святого Валентина цього року жінка середнього віку в яскраво-червоному пальті підійшла до групи українських військових, які стояли біля кафе в місті Миколаєві. Військові, які щойно закінчували обідню перерву, стояли групою, розмовляли та явно не надали особливого значення жінці, коли вона поклала на землю сумку, яку несла. За лічені секунди бомба, прихована всередині сумки, була дистанційно підірвана, миттєво вбивши її та трьох українських військових, розповідає журнал New Lines.

Коли на місце події прибули рятувальники, за словами видання, у російських медіа, включаючи державні "Ізвєстія", розпочалася скоординована кампанія з поширення повідомлень. Мовляв, вибух був помстою убитої горем матері, доведеної до божевілля через втрату єдиного сина на війні після того, як його примусово мобілізувала українська влада. Військові, які загинули, наголошували російські пропагандисти, були з ТЦК.

Як і у випадку більшості російських операцій впливу, нагадує New Lines, жодне з цих тверджень не було правдивим. Загиблі військові були членами українського корпусу з розмінування. Жінка-підривниця, 42-річна мати з міста Горішні Плавні на Полтавщині, залишила свою цілком живу малолітню дитину в сусідньому гуртожитку, коли вирушила на те, що перетворилося на "місію смертниці". Завербована через Telegram, зазначає New Lines, жінка не знала про свій смертельний вантаж. Її контакт повідомив лише, що вона має доставити велику суму грошей до певного місця. Бомбу підготувала група підлітків віком від 14 до 17 років також з Полтавщини. Вони зібрали пристрій за інструкціями своїх російських кураторів і передали його несвідомій перевізниці. російська розвідка відстежувала прибуття жінки на місце призначення і дистанційно підірвала пакунок. Втім, як зауважує видання, український уряд не оприлюднив імена жодного з підривників чи жертв, згаданих у цій статті.

Майже місяць потому, розповідає New Lines, двоє підлітків 15 та 17 років йшли неподалік залізничного вокзалу в Івано-Франківську, коли саморобні вибухівки, які вони несли, здетонували. Старший загинув миттєво; його молодший друг був госпіталізований з важкими травмами. Пристрій, який вони несли та який вони зібрали під наглядом своїх російських кураторів, був сконструйований з GPS-відстеженням і можливістю дистанційного підриву, як і у випадку з бомбою в Миколаєві. Коли двоє підлітків підійшли близько до своєї цілі, їхні російські куратори, які спочатку завербували пару з перспективою заробити "легкі гроші" просто за виготовлення та встановлення бомби, за даними українських спецслужб, ініціювали підрив. Підлітки не усвідомлювали, що вони також стануть жертвами.

Ці напади – лише останні приклади тактики, яку дедалі частіше використовує російська розвідка в Україні, що нагадує найжахливіші дії терористичних груп: перетворення довірливих або відчайдушних цивільних на людську зброю. "Це тактика рівня Аль-Каїди та ІДІЛ", – заявив Ед Боган, колишній офіцер ЦРУ з великим досвідом роботи як з росією, так і з міжнародними ісламістськими групами.

"російські розвідувальні служби вважають таких людей 'одноразовими' активами й ніколи не турбувалися про них, – пояснив співробітник української розвідки в розмові з New Lines. – Підлітків і молодих людей легше вербувати для таких дій, коли те, що від них вимагають, характеризують як якусь гру".

Ця жахлива тактика настільки поширена, що СБУ та Нацполіція почали відвідувати школи й проводити лекції для українських учнів про небезпеку іноземного вербування під рубрикою "Спали" фсбшника".

"Як зрозуміти, що вони намагаються використати вас?" – запитала нещодавно київських школярів речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс. Вона навела приклад: "незнайомець пише вам у соціальних мережах і пропонує "легкі гроші" за виконання простого завдання. Вони натякають вам, що це не страшно, нічого поганого не станеться". російські агенти також можуть вдаватися до залякування чи шантажу. А завданнями можуть бути підпали, мінування, фотографування об'єктів, передача інформації або навіть терористичні акти. Такі напади, наголошує New Lines, відбулися по всій Україні.

1 лютого 21-річний безробітний чоловік із Житомира приніс вибуховий пристрій до військового призовного пункту в західноукраїнському місті Рівне. Його російські куратори стежили за ним через пряму трансляцію з його мобільного телефону, а потім підірвали його вантаж, миттєво вбивши його. Через чотири дні, 5 лютого, інший чоловік приніс пакунок до центру вербування в Кам'янці-Подільському. Щойно він передав його українським військовим на КПП, пакунок вибухнув, вбивши його і поранивши чотирьох інших. До 14-річної школярки в Тернополі звернулися через Telegram російські вербувальники, пропонуючи їй гроші. Після встановлення початкового контакту і відмови школярки погодитися на план, російські агенти зламали її телефон, щоб змусити її до співпраці, погрожуючи розмістити в інтернеті її інтимні фотографії. Вона підкорилася, зібрала саморобний вибуховий пристрій за інструкцією і спробувала залишити його біля місцевого відділку поліції, але була затримана українськими службами безпеки.

"Це неймовірно зловісна та підступна тактика, але, на жаль, дуже ефективна", – зазначила українська експертка з російської гібридної війни Любов Цибульська у розмові з New Lines, порівнюючи методи з тими, які використовують насильницькі ісламістські групи. "Це схоже на тактику, яку використовують Аль-Каїда чи Ісламська держава, за винятком того, що люди, яких вербує росія, не знають, що вони підірвуть себе. Їм до вподоби використовувати найуразливіших людей – жінок чи дітей – у таких нападах. Їм справді все одно".

Українська влада вважає, що вибір цілей – військові об'єкти та центри рекрутування – частково розрахований на використання настроїв в Україні, де військові вербувальники часто зазнають величезної критики навіть від патріотично налаштованих українців за свої жорсткі підходи до забезпечення призову.

російські спроби загострити наявні напруження в суспільстві через активні заходи, підбурювані через Telegram, не обмежуються Україною. Як зазначає New Lines, у Великій Британії пов'язані з росією канали Telegram намагалися підбурювати до підпалів мечетей і поширення расистських графіті. Такі напади мали винагороджуватися криптовалютою. Британський уряд серйозно ставиться до таких загроз, і голова MI5 Кен МакКаллум у жовтні 2024 року попередив, що ГРУ має місію спричинити "тривалий хаос на британських і європейських вулицях".

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року розвідувальні служби Москви та її різні проксі відповідальні щонайменше за 59 інцидентів, включаючи спроби вбивства, кібератаки, підпали та акти вандалізму, особливо на об'єктах, де виробляються або зберігаються матеріали, призначені для України. Чеські посадовці публічно оцінили кількість нападів у Європі вище: 100 приписано росії у 2024 році, ще 500 підозрюються.

За багатьма з цих злочинів стоять ветерани підрозділу 29155 ГРУ, елітної групи чорних операцій, відповідальної за отруєння Скрипалів у Солсбері в 2018 році, а також за бомбардування болгарських і чеських складів зброї та боєприпасів, що датуються десятиліттям раніше. Підрозділ 29155 також був залучений до вербування афганців для оплати бійців Талібану, які мали нападати на американські та коаліційні сили в Афганістані.

З 2023 року підрозділ 29155 працює під Департаментом спеціальних завдань – назва, що нагадує відділ КДБ часів Холодної війни, відповідальний за вбивство українських націоналістів.

За словами колишньої офіцерки ЦРУ Алекс Фінлі, "ці напади розроблені, щоб бути непомітними й нижче порогу того, що ми зазвичай вважаємо актом війни. Але для росії ці напади є дуже важливою частиною їхніх військових планів. Гібридні напади, які поєднують кінетичні дії з інформаційними операціями, є зброєю, яку росія використовує проти нас. Вони роблять це, щоб дестабілізувати західний альянс зсередини, з метою зменшити західну рішучість підтримувати Україну".

В Україні вважається, що ГРУ співпрацює з іншими російськими розвідувальними агентствами. російські психологічні операції проводяться різними командами, включаючи ФСБ та інформаційні підрозділи, вбудовані в російську піхоту та приватні військові компанії.

"Те, що ми бачимо в новинах, це лише верхівка айсберга", – пояснила Любов Цибульська New Lines, оскільки було сотні таких інцидентів, причому майже п'ята частина з них стосувалася дітей. "Окрім вибухів, у деяких випадках підліткам платять невеликі суми грошей за менш значні акти саботажу, такі як підпал військової техніки. І потенційний пул рекрутів величезний. "Майже всі діти в Україні користуються Telegram", - зазначила вона.

Такі спроби часто націлені на тих, хто знаходиться на узбіччі українського суспільства, ким легше маніпулювати перспективою швидких грошей: бідних, безробітних, тих, хто має проблеми з вживанням наркотиків.

New Lines інформує, що СБУ в школах по всій країні розпочала кампанію, яка попереджає дітей про небезпеку таких російських активних заходів і благає їх повідомляти про будь-які такі спроби українській владі.

Джерело: New Lines